video suggerito

Uccise figlio di 3 mesi perché piangeva, 38enne giustiziato in Usa: “Mia morte un suicidio assistito” Travis Mullis è stato giustiziato martedì scorso in Texas dopo 16 anni nel braccio della morte per aver calpestato e strangolato il figlioletto di 3 mesi, uccidendolo nel gennaio del 2008. Il 38enne ha detto di essere pentito per quanto fatto ma di non rammaricarsi per aver rinunciato al diritto di presentare ricorso, accelerando la sua morte che ha definito “un suicidio assistito”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"La mia esecuzione è un suicidio assistito", sono state queste le ultime parole di Travis Mullis, il 38enne giustiziato martedì scorso in Texas dopo 16 anni nel braccio della morte per aver calpestato e strangolato il figlioletto di 3 mesi, uccidendolo nel gennaio del 2008. Con questa frase Mullis ha ribadito di essere pentito per quanto fatto ma di non rammaricarsi per aver rinunciato al diritto di presentare ricorso contro la sua condanna a morte, accelerando di fatto la sua esecuzione.

"Mi pento della decisione di togliere la vita a mio figlio. Sono colpevole di ciò che ho fatto e la pena di morte è legalmente giustificata e, credo moralmente, una condanna per ciò che ho fatto. Sono pronto ad accettare la mia punizione perché è stata una mia decisione a portarmi qui. Non mi pento invece delle scelte legali fatte per accelerare questo suicidio assistito" ha dichiarato infatti l'uomo mentre era legato alla barella della camera della morte, dopo che il suo consigliere spirituale aveva recitato una breve preghiera per lui.

Travis Mullis è stato dichiarato morto alle 19 dei martedì scorso, ora locale, dopo l'iniezione letale nel penitenziario statale di Huntsville. Poco prima ha anche ringraziato i funzionari e il personale della prigione per i "cambiamenti apportati all'intero sistema" che hanno permesso "anche agli uomini nel braccio della morte di dimostrare che è possibile essere riabilitati e non essere considerati una minaccia o come gli uomini che eravamo quando siamo entrati in questo sistema".

Le autorità hanno affermato che Mullis, che all'epoca aveva 21 anni e viveva nella contea di Brazoria, si era recato nella vicina Galveston con suo figlio dopo aver litigato con la sua ragazza. Mullis ha parcheggiato la sua auto e ha aggredito il bimbo dopo che il neonato ha iniziato a piangere in modo incontrollabile. Mullis ha iniziato a strangolare il bambino prima di tirarlo fuori dall'auto e calpestargli la testa, secondo le autorità. Il corpo del neonato fu poi trovato sul ciglio della strada. Mullis fuggì dallo stato ma fu poi arrestato dopo essersi consegnato alla polizia di Philadelphia due giorni dopo.

Il suo avvocato ha affermato in una dichiarazione che il Texas ha giustiziato un "uomo redento" che ha sempre accettato la responsabilità di aver commesso "un crimine orribile". Mullis è stato il quarto detenuto messo a morte quest'anno in Texas, lo stato con il più alto tasso di pene capitali in Usa. Un'altra esecuzione è stata eseguita martedì sera in Missouri, e altre esecuzioni erano programmate anche per giovedì in Oklahoma e Alabama. La Carolina del Sud ha eseguito un'esecuzione venerdì.