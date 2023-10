Uccise due donne ventisette anni fa: giustiziato con iniezione letale in Florida Condannato per l’omicidio di due donne nel 1996, è stato giustiziato con un’iniezione letale. Il 54enne morto martedì 3 ottobre nel carcere della città di Raiford, in Florida, si chiamava Michael Zack. Gli è stato somministrato un cocktail di farmaci alle 18 (ora locale) e il decesso è stato dichiarato 12 minuti dopo. Si tratta della sesta esecuzione avvenuta nello Stato dall’inizio dell’anno.

Il 54enne era stato condannato a morte nel 1997 per lo stupro e l'omicidio di Ravonne Smith, una donna che aveva incontrato in un bar, nel giugno 1996. Successivamente era stato condannato anche per l'omicidio di un'altra donna, Laura Rosillo, conosciuta in un altro locale. I suoi avvocati difensori hanno cercato di impedire l'esecuzione rivolgendosi a diverse corti di appello e anche alla Corte suprema spiegando che l'uomo soffre di un ritardo mentale.

"Ventisette anni fa ero un alcolizzato e un tossicodipendente – ha scritto -. Ho fatto cose che hanno ferito molte persone, non solo le vittime, le loro famiglie e i loro amici, ma anche la mia famiglia e i miei amici. Da allora mi sono svegliato ogni singolo giorno pieno di rimorso", sono state le ultime parole dell'uomo, pubblicate dal gruppo Floridians for Alternatives to the Death Penalty sui social. L'esecuzione di Zack è l'ottava avvenuta sotto il governatore Ron DeSantis e la sesta di quest'anno, dopo lo stop alle esecuzioni del periodo 2020-2022. Negli Stati Uniti dall'inizio dell'anno sono state complessivamente 19.

Gli omicidi nel 1996

L'incontro del 1996 tra Zack e Rosillo sarebbe avvenuto in un bar, dove l'uomo avrebbe invitato la vittima ad andare in spiaggia con lui per fare uso di sostanze stupefacenti, come riporta il Guardian. Qui l'avrebbe picchiata, strangolata e nascosta sotto la sabbia, come si legge negli atti del processo. Il giorno successivo invece avrebbe incontrato la sua seconda vittima, Smith, in un altro locale di Pensacola. I due sarebbero andati insieme in spiaggia per fumare marijuana e poi la donna lo avrebbe portato Zack nella casa dove lei abitava con il fidanzato.

Qui lui l'avrebbe tramortita con un colpo di bottiglia in testa, l'avrebbe violentata e accoltellata quattro volte al petto. Se ne sarebbe andato portando via dall'abitazione una televisione, un videoregistratore e altri oggetti. Venne arrestato due giorni dopo.