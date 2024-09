video suggerito

Uccisa e sepolta in un parco a Parigi, l’assassino della 19enne doveva essere espulso: polemica in Francia L’omicidio di Philippine Le Noir de Carlan, la studentessa di 19 anni scomparsa venerdì e trovata morta nel pomeriggio di sabato 21 settembre ha sconvolto la Francia. La ragazza è stata uccisa e sepolta nel parco del Bois de Boulogne a Parigi. Il suo assassino, un 23enne marocchino, era già stato condannato per stupro nel 2019 e ne era stata disposta l’espulsione. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

Philippine Le Noir de Carlan, 19 anni.

Ha scosso la Francia l'omicidio di Philippine Le Noir de Carlan, la studentessa di 19 anni scomparsa lo scorso venerdì e trovata morta nel pomeriggio di sabato 21 settembre nel parco del Bois de Boulogne, a Parigi. Il suo assassino, un 23enne marocchino, Taha O., era stato condannato per stupro anni fa e ne era stata disposta l'espulsione.

La 19enne studiava Economia all'Università Paris-Dauphine e venerdì scorso aveva pranzato alla mensa universitaria. Sarebbe dovuta poi partire per Montigny-le-Bretonneux, dove i genitori la aspettavano per trascorrere insieme il fine settimana. Ma di lei nessuno aveva avuto più notizie.

Immediatamente i familiari avevano fatto denuncia di scomparsa ed erano partite le ricerche, concentratesi nella zona tra l'università e il parco, dove la 19enne amava passeggiare. Nel pomeriggio di sabato una persona impegnata nelle ricerche aveva trovato all’ingresso del Bois de Boulogne il suo cadavere semisepolto.

L'avviso di scomparsa e l'identikit di Philippine Le Noir de Carlan.

Secondo i medici legali, Philippine Le Noir de Carlan sarebbe morta per asfissia. Come si legge sul Parisienne, l'assassino della 19enne è stato rintracciato grazie ai racconti dei testimoni, al Dna prelevato sul corpo della vittima e alle telecamere di sorveglianza.

Il sospetto era stato identificato come Taha O., già condannato per un’aggressione sessuale in un parco a Taverny, avvenuta nel 2019. Dopo una breve fuga, il 23enne è stato arrestato alla stazione di Ginevra. Subito dopo la cattura, è iniziata a montare la polemica: si è scoperto infatti che il giovane era arrivato in Francia nel 2017 con un visto turistico e che si trovava sul suolo francese da irregolare.

Per lo stupro del 2019 era stato condannato a 7 anni di carcere e, dopo essere stato in prigione dal marco 2022 al giugno 2024, era stato colpito da un provvedimento di espulsione. Il 3 settembre era stato rimesso in libertà sotto controllo giudiziario ma, quando il giorno successivo era arrivato l'ok per il rimpatrio, il 23enne era sparito.

"Questo crimine è abominevole e non possiamo che essere disgustati da questa vita rubata, sopraffatti dal dolore dei nostri genitori e dei nostri cari. Di fronte ad una tragedia simile, preceduta da molte altre, non possiamo semplicemente deplorarci o indignarci", ha scritto su X il nuovo ministro dell'Interno francese Bruno Retailleau.

"Sta a noi, funzionari pubblici, rifiutare il destino e sviluppare il nostro arsenale legale per proteggere i francesi. – aveva aggiunto – Perché è il primo dei loro diritti, e quindi il primo dei nostri doveri. Se dobbiamo cambiare le regole, cambiamole".

In un comunicato stampa, invece, il repubblicano Laurent Wauquiez ha chiesto all'Assemblea nazionale di aprire un indagine e redigere un rapporto per "fare luce sulle disfunzioni del nostro apparato giudiziario e amministrativo che hanno portato a questa atroce tragedia".

"La lunga lista di crimini commessi da stranieri colpiti da provvedimenti di espulsione, e le morti che ne conseguono, non sono più sopportabili per i nostri concittadini che ora chiedono azioni forti per garantire la sicurezza dei francesi", ha aggiunto Wauquiez.

I funerali della 19enne si terranno domani, venerdì 27 settembre, alle 13 nella cattedrale Saint-Louis di Versailles, scrivono i quotidiani esteri.

L'annuncio dei funerali della 19enne Philippine Le Noir de Carlan.