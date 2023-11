Uccide le tre figlie di 4, 10 e 11 anni e si costituisce: era già noto per violenza domestica Un uomo già noto alla giustizia per gravi atti di violenza familiare si è costituito oggi alla polizia dopo aver ucciso le sue tre figlie, che avevano fra 4 e 11 anni. L’uomo ha confessato a Dieppe, in Francia.

Un uomo di 41 anni, già condannato per violenza domestica, si è costituito confessando di aver ammazzato le sue tre figlie, bambine di 4, 10 e 11 anni.

Il dramma si è consumato in Francia, nella banlieue di Parigi. Le tre bimbe sono state trovate ormai prive di vita nell’appartamento dell’uomo, dopo che appunto l'uomo si è andato a costituire dalla polizia.

Secondo quanto ricostruisce Le Figaro l'uomo, un 41enne originario del Marocco con un permesso di soggiorno valido fino al 2025, si è presentato al commissariato di Dieppe, nella Siene-Marittime, e lì ha ammesso di aver commesso il triplice omicidio nel suo appartamento a Alfortville, a circa 200 chilometri di distanza.

Il 41enne è già noto alla giustizia francese per gravi atti di violenza familiare: nel 2021, a quanto emerso, era stato indagato per "stupro coniugale" e poi era stato condannato per "violenza domestica con l'uso di un’arma". Avrebbe picchiato la compagna con un bastone e in presenza delle loro bambine. Era stato condannato a 12 mesi con la condizionale, con braccialetto elettronico, ma dallo scorso agosto era di nuovo libero. E a quanto si apprende gli avevano revocato anche il divieto che era stato imposto di avvicinarsi alla moglie e ai figli. Tra lui e la moglie, che sono separati, c'era un accordo di custodia alternata per le bambine.

Dopo la confessione dell’uomo gli agenti sono intervenuti nell’appartamento e, quando hanno sfondato la porta, hanno ritrovato i corpi senza vita delle bambine. Due di loro, secondo fonti del quotidiano, erano sotto una coperta, un’altra invece era sul divano.

Due delle bimbe sarebbero state uccise a coltellate, ancora da determinare l’arma usata per la terza. Al momento non si sa dove si trovi la madre delle bambine, una donna di 36 anni domiciliata a Marolles-en-Brie.