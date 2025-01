video suggerito

Uccide la moglie e poi si suicida dopo il divorzio. Lei nell'ultimo video su TikTok: "Lo sta gestendo bene" Omicidio-suicidio a Brandon (USA): un uomo ha ucciso la moglie a colpi di pistola poi si è tolto la vita con la stessa arma. I due stavano divorziando: nell'ultimo video su TikTok lei lo definiva "incredibile".

A cura di Ida Artiaco

Prima ha ucciso la moglie a colpi di pistola e poi si è suicidato con la stessa arma. Tragedia negli USA dove Brandon Sheffield, 40 anni, ha ammazzato Jennifer Sheffield, 30 anni, mamma di due bambine e aspirante medico, prima di togliersi la vita. Alla base del gesto ci sarebbe il divorzio tra i due.

Eppure, la loro sembrava una separazione consensuale. Basti pensare che nell'ultimo video postato su TikTok dalla donna, quest'ultima aveva definito "incredibile" il marito perché "stiamo lavorando insieme per rendere tutto il più civile possibile per le bambine", anche se non nascondeva la paura di tornare a essere single: "Non sono mai stata sola prima. Se avete consigli su come risparmiare o guadagnare, sarebbero davvero utili", ha aggiunto definendo il loro come un "divorzio civile".

Jennifer nell'ultimo video su TikTok.

Ma la mattina del 28 dicembre i corpi senza vita dei due sono stati rinvenuti nella loro casa di Brandon, Mississippi, dagli agenti della polizia locale dopo la segnalazione di un familiare preoccupato. "Sembrerebbe che Brandon abbia sparato a sua moglie prima di togliersi la vita", ha dichiarato il capo della polizia Joseph French.

La comunità locale è rimasta sconvolta. Come riporta il Daily Mail, amici e conoscenti hanno descritto Brandon come una persona affettuosa, lontana da ogni forma di violenza. "Non era mai stato violento, almeno per quanto ne sapevamo. Ero con lei quando si sono conosciuti. Quindi è decisamente dura cercare di capire qualcosa che non saremo mai in grado di capire", hanno ripetuto increduli. Le indagini per capire l'esatta dinamica di quanto successo sono in corso.