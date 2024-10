Uccide i genitori, finge che sono via e vive coi corpi in casa per 4 anni, la storia di Virginia McCullough

video suggerito

Ha ucciso a sangue freddo i suoi genitori, poi li ha nascosti dentro casa e ha vissuto coi corpi nell’abitazione per quattro lunghi anni, fingendo di volta in volta che fossero malati o andati via per un lungo viaggio. È la terribile storia di Virginia McCullough, 36enne inglese dell’Essex oggi condannata all’ergastolo da un tribunale britannico per il duplice omicidio scoperto solo nel settembre dello scorso anno.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la donna ha ucciso il padre, il 70enne John McCullough, avvelenandolo con dei farmaci messi nei suoi drink, e la madre, la 71enne Lois, accoltellandola e colpendola con un martello due giorni dopo. I fatti sono avvenuti tra il 17 e il 20 giugno 2019 ma nessuno ha saputo nulla della coppia fino al 15 settembre del 2023 quando la polizia ha fatto irruzione nella casa di famiglia di Pump Hill, a Chelmsford.

La casa in cui erano nascosti i corpi

A mettere in allarme gli agenti il medico di base che, dopo aver cercato di contattare inutilmente i due anziani, ha sollevato preoccupazioni per il loro benessere rivolgendosi alle autorità locali che poi hanno avvertito la polizia. Il medico di base infatti non vedeva la coppia da un po' di tempo nonostante il bisogno di farmaci dell'uomo.

La 36enne in effetti aveva annullato gli appuntamenti ogni volta, adducendo una serie di scuse per giustificare l'assenza del padre e della madre. A conoscenti e parenti diceva che erano andati lontano o che erano malati. La polizia inizialmente ha avviato un'indagine per scomparsa dopo che la donna aveva detto di non sapere dove fossero ma quando sono entrati in casa, Virginia McCullough ha confessato tutto.

Le due vittime di Virginia McCullough

La donna ha affermato di aver messo il cadavere del padre sotto un letto al piano terra, e di aver messo il corpo della madre in un armadio al piano di sopra. Il movente, per gli inquirenti, erano i soldi.

La polizia dell'Essex ha affermato che i documenti rinvenuti in casa "hanno delineato il quadro di una donna che stava cercando disperatamente di impedire ai suoi genitori di scoprire la profondità del buco finanziario da lei creato, mentre dava loro false assicurazioni sul suo impiego e sulle sue prospettive future".

La donna aveva un debito di quasi 60mila sterline prima degli omicidi. Dopo i due delitti, ha trascorso i successivi quattro anni manipolando e mentendo ai familiari, al personale medico, agli istituti finanziari e alla polizia, spendendo i soldi dei genitori e la loro pensione e accumulando ingenti debiti a loro nome. "Pensa più ai soldi che all'umanità" ha dichiarato il giudice che ha condannato la 36enne all'ergastolo con pena minima di 36 anni.