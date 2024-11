Uccide a coltellate i figli di 2, 11 e 13 anni e sparisce nel nulla: maestra trovata morta in Svizzera

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Tre fratellini di 2, 11 e 13 anni trovati morti in casa, la madre sparita nel nulla e poi rivenuta senza vita il giorno dopo in Svizzera. Sono i contorni di una tragica vicenda familiare che si è consumata tra la cittadina di Taninges, nell'Alta Savoia francese, e la zona del comune di Champéry, nel cantone svizzero del Vallese. La donna, la 45enne Deborah Pel, è sospettata di aver ucciso i suoi tre figli a coltellate prima di allontanarsi e togliersi la vita nella sua vettura.

La tragedia scoperta martedì quando i due bambini di 2 e 11 anni e una bambina di 13 anni sono stati rinvenuti senza vita in dai nonni nella loro abitazione nella frazione di Les Suets a Taninges. Principale sospettata è diventata subito la madre, una maestra di scuola primaria con cittadinanza franco svizzera che era irreperibile. “La donna è attivamente ricercata" aveva dichiarato il procuratore di Bonneville annunciando che era stata aperta un'inchiesta per omicidio volontario.

La svolta mercoledì a mezzogiorno quando l’auto della donna è stata rintracciata in Svizzera con all’interno il cadavere della 45enne che si sarebbe suicidata. Vista la vicinanza dal confine e la doppia cittadinanza della donna, gli investigatori francesi avevano già chiesto l'assistenza delle autorità svizzere nelle ricerche. Al termine della giornata, la procura di Bonneville ha confermato “il ritrovamento da parte delle autorità svizzere del veicolo abitualmente utilizzato dalla madre dei tre bambini, del corpo di una donna ”. Le cause del decesso non sono state comunicate.

Secondo quanto ricostruito, i due figli più grandi, un ragazzo di 11 anni e una ragazza di 13 anni, erano frutto di una prima unione della donna. Il più piccolo, un bambino di 2 anni è il figlio del suo attuale compagno, con il quale la 45enne viveva nella casa dove sono stati ritrovati i tre corpi.

La tragedia ha sconvolto la comunità locale dove la donna, insegnante ed esperta flautista, era molto conosciuta e coinvolta nella vita locale. Secondo i media locali, però, da qualche tempo soffriva di depressione e recentemente era stata anche trasferita da un'altra scuola in seguito a una petizione dei genitori, che l'avevano accusata di essere troppo severa con i bambini.