Turista precipita arrampicandosi sulla “scala degli influencer”: volo di 100 metri, morto sul colpo Il turista britannico 42enne è scivolato da una scala sospesa molto nota sui social situata sui monti Dachstein vicino a Salisburgo, in Austria. Un volo di quasi cento metri che non gli ha dato scampo.

A cura di Biagio Chiariello

Un turista britannico è morto cadendo da un'altezza di circa 100 metri mentre percorreva una scala sospesa su una montagna in Austria. Il 42enne è precipitato dopo essersi arrampicato lungo la "scala verso il paradiso", una stretta scala sospesa, molto popolare tra gli influencer di Instagram e TikTok, che si erge bruscamente sui monti del Dachstein, fuori Salisburgo.

Il tragico incidente è avvenuto martedì 12 settembre quando il turista ha intrapreso la salita in solitaria. Tuttavia è scivolato ed è caduto nella valle sottostante. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e un paio di elicotteri di soccorso, ma non è stato possibile far altro che constatare il decesso del 42enne. Poco dopo i soccorritori hanno recuperato il corpo.

Le autorità hanno escluso responsabilità di terzi, evidenziando che lo scalatore era completamente solo al momento dell'incidente. L'identità dell'uomo non è stata diffusa. Un portavoce della polizia locale si è limitato a riferire al Daily Mail: “Secondo la conclusione dell’indagine della polizia si tratta chiaramente di un incidente”.

La "scala verso il paradiso" è molto nota sui social media. Sono tanti gli influencer che postano scatti del panorama e delle proprio imprese. Il tracciato sospeso, inoltre, è promosso come la “nuova attrazione TOP sullo Zwieselalm per gli appassionati di arrampicata” dal sito web turistico della regione di Dachstein. Nel quale viene specificato che la salita viene effettuata in quattro fasi con la scala sospesa “come ultimo slancio di adrenalina”.

Tuttavia, il si avverte che la scalata è "solo [per] alpinisti esperti" e dovrebbe essere completata con clima mite e condizioni di vento calmo.