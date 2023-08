Turchia, esplode silos di grano al porto di Derince: almeno 12 feriti gravi Secondo le autorità locali l’esplosione potrebbe essere stata causata dalla compressione della polvere di grano, tuttavia nessun’altra ipotesi è stata ancora scartata.

A cura di Davide Falcioni

Una violentissima esplosione si è verificata nel primo pomeriggio di oggi nel porto turco di Derince, città che sorge in provincia di Kocaeli, nel golfo che chiude il mare di Marmara, a circa 90 chilometri da Istanbul in direzione sud est. Le immagini che circolano su Twitter mostrano il momento esatto della deflagrazione, avvenuta nella zona dei silos di grano.

Secondo Al Jazeera il bilancio è di almeno 12 feriti, tutti ricoverati in ospedale in gravi condizioni. L'esplosione è avvenuta intorno alle 14:40 ora locale nella zona dei silos del Turkish Grain Board (TMO). "Le valutazioni iniziali mostrano che la deflagrazione potrebbe essere stata causata della compressione della polvere di grano durante il trasferimento da una nave al silos", ha dichiarato Seddar Yavuz, governatore di Kocaeli, aggiungendo: "Ci è stato detto che è tecnicamente possibile che si verifichi un'esplosione per questa ragione, ma stiamo indagando su ogni ipotesi". Il governatore ha quindi spiegato che sul luogo dell'incidente si sono precipitate diverse squadre specializzate nella ricerca e soccorso.

La polizia ha affermato di aver aperto un'indagine sull'incidente e che verranno analizzati approfonditamente tutti i video pubblicati sui social network, oltre ai filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza installate nell'area del porto. Il Turkish Grain Board ha affermato che al momento 13 silos e annessi sono stati danneggiati nell'incidente. "Si ritiene che l'esplosione possa essere stata provocata alla compressione della polvere ma la causa esatta sarà chiarita dopo un'indagine tecnica dettagliata", ha affermato il TMO, aggiungendo che allo stato attuale nessuna ipotesi è stata ancora scartata.