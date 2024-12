Turchia, enorme esplosione in fabbrica di munizioni, 12 morti: “Sembrava un terremoto” Almeno 12 morti e 4 feriti nell’impianto di Balikesir. Al momento le cause dell’esplosione non sono chiare ma il ministro dell’Interno turco, Ali Yerlikaya, ha escluso che possa trattarsi di un sabotaggio. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Un'improvvisa e violenta esplosione in una fabbrica di munizioni in Turchia ha causato almeno 12 morti nell'impianto di Balikesir, città nel nord-ovest del Paese. La deflagrazione oggi 24 dicembre, poco prima delle 8.30 del mattino, le 6.30 in Italia. Secondo le autorità locali, l'esplosione ha coinvolto il reparto di produzione degli inneschi della fabbrica di munizioni. Le vittime sono tutti dipendenti dell'impianto così come i quattro feriti trasportati in ospedale.

Al momento le cause dell’esplosione non sono chiare ma il ministro dell’Interno turco, Ali Yerlikaya, ha escluso che possa trattarsi di un sabotaggio perché l'impianto è altamente protetto. L'esplosione ha generato un enorme boato e una palla di fuoco sollevando un’alta colonna di fumo visibile da notevole distanza. "Sembrava una scossa di terremoto" hanno dichiarato alla CNN Turk i residenti della vicina cittadina di Köteyli parlando di un'onda d'urto che ha fatto tremare porte e finestre.

Sul posto sono state inviate numerose squadre di vigili del fuoco per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza la zona ma il reparto interessato è andato completamente distrutto. I soccorritori hanno potuto fare ben poco per chi era all'interno che è rimasto dilaniato. L'identità delle persone che hanno perso la vita nell'esplosione sarà ora stabilita dagli esami medico legali all'Istituto di medicina forense di Bursa dove sono state trasferite le salme.

Soccorsi e trasportati in ospedale, invece, i feriti che erano all'esterno e che sono stati colpiti dai detriti della deflagrazione. Macerie e oggetti di ogni tipo infatti sono stati scagliati e sparsi in tutto l'Impianto come si vede nei video girati dopo la tragedia.

Le autorità turche hanno annunciato una indagine immediata per ricostruire i fatti e l'origine dell'esplosione. Nell'ambito dell'indagine, un gruppo di 5 esperti, tra cui ingegneri chimici, meccanici, di sicurezza sul lavoro e geofisici, è stato incaricato di determinare la causa dell'esplosione.