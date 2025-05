video suggerito

Trump vuole dare 1000 dollari a ogni migrante che si auto-deporta dagli Stati Uniti L'amministrazione Trump vuole offrire mille dollari a ogni migrante illegale per andarsene dagli Usa. Lo riporta il New York Post, secondo il quale i migranti potranno sfuggire all'arresto se scelgono di "auto-deportarsi" e le spese del viaggio saranno coperte dal Dipartimento per la sicurezza nazionale.

A cura di Giulia Casula

L'amministrazione Trump vuole offrire mille dollari a ogni migrante illegale che si "auto-deporta". Lo riporta il New York Post, secondo il quale i migranti potranno sfuggire all'arresto se scelgono di lasciare autonomamente gli Stati Uniti. Il Dipartimento per la Sicurezza nazionale si occuperà delle spese per il rimpatrio e invierà mille dollari a ciascuno una volta abbandonato il territorio americano.

pagherà per il loro volo fuori dagli Usa e invierà i 1.000 dollari una volta ricevuta la conferma della loro uscita. L'iniziativa, secondo le autorità americane, consentirà forti risparmi per i contribuenti, anche fino a 1 milione a famiglia. Nonostante l'esborso di denaro, infatti, il Dipartimento prevede che i contribuenti risparmieranno il 70% rispetto al costo del rastrellamento e della deportazione di ogni migrante illegale.

Si tratta dell'ennesima iniziativa dell'amministrazione Trump per portare avanti il piano di espulsione di massa promesso dal tycoon nel corso della sua campagna elettorale. Una mossa che di fatto punta ad accelerare il programma del presidente americano. Trump infatti, ha promesso di espellere milioni di immigrati clandestini dagli Stati Uniti e l'offerta annunciata dal Dipartimento potrebbe incentivare le persone a lasciare il Paese volontariamente e ad aumentare il numero di migranti espulsi con la forza. Chi vorrà sfruttare l'occasione dovrà farlo tramite l'app CBP Home, con cui è possibile comunicare al governo statunitense la propria intenzione di lasciare gli Stati Uniti per tornare al proprio Paese di origine.

Secondo le autorità americane inoltre, l'iniziativa dovrebbe portare parecchi risparmi alle casse dei contribuenti, per un valore fino a 1 milione di dollari a famiglia. Oltre all'assistenza finanziaria per l'autodeportazione, che secondo un portavoce del Dipartimento dovrebbero includere un biglietto di sola andata a spese dell'amministrazione Trump, l'agenzia ha affermato che intende pagare anche altri 1.000 dollari alle persone che confermeranno di essere tornate nel loro Paese d'origine.

I migranti possono verificare la loro partenza dagli Stati Uniti utilizzando l'applicazione. Coloro che parteciperanno a questa procedura inoltre, saranno esclusi dalle procedure di detenzione e di espulsione dagli Usa condotte dagli agenti dell'Ice, l'agenzia federale per il controllo delle frontiere. Secondo quanto risulta, almeno un migrante avrebbe già usufruito dell'offerta per tornare in Honduras e diversi altri biglietti aerei sono stati prenotati per questa settimana e la prossima.

Kristi Noem, segretaria della Sicurezza Interna, ha affermato che l'autodeportazione "è il modo migliore, più sicuro ed economico" per lasciare gli Stati Uniti ed evitare l'arresto. "Il Dipartimento per la sicurezza interna offre agli immigrati clandestini assistenza finanziaria per il viaggio e un sussidio per il rientro nel loro Paese d'origine tramite l'app CBP Home", ha ribadito. "Scaricatela oggi e auto-deportatevi”, ha detto Noem. Secondo i numeri diffusi dall'Ice, nei primi 100 giorni di Trump alla Casa Bianca, sono in tutti quasi 66.000 i migranti illegali espulsi dal territorio americano.