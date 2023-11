Trump: “Quelli di sinistra sono parassiti”, la risposta dello staff di Biden: “Lui sembra Mussolini” Dopo che Trump ha etichettato i suoi oppositori politici come “parassiti”, la risposta del team elettorale di Joe Biden che ha accusato Donald Trump di “imitare” Adolf Hitler e Benito Mussolini.

A cura di Antonio Palma

Si accende la campagna elettorale statunitense per le elezioni presidenziali del 2024. Dopo che Trump ha etichettato i suoi oppositori politici come "parassiti", la risposta non ha tardato ad arrivare per bocca del team elettorale di Joe Biden che ha accusato Donald Trump di "imitare" Adolf Hitler e Benito Mussolini. Tutto è iniziato sabato quando l'ex Presidente Trump ha tenuto un suo comizio elettorale in occasione del Veterans day a Claremont, nel New Hampshire.

"Sradicherò i delinquenti comunisti, marxisti, fascisti e della sinistra radicale che vivono come parassiti entro i confini del nostro paese" ha dichiarato Trump usando un linguaggio incendiario e disumanizzante per riferirsi ai suoi avversari. "La minaccia proveniente da forze esterne è molto meno sinistra, pericolosa e grave della minaccia interna", ha detto Trump lanciandosi in accuse di vario tipo al Presidente Biden e ripetendo le sue false affermazioni secondo cui le elezioni del 2020 sarebbero state rubate.

“Faranno di tutto, legalmente o illegalmente, per distruggere l’America e distruggere il sogno americano” ha detto Trump che si è presentato ancora una volta come una vittima di un sistema politico che vuole prendere di mira lui e i suoi sostenitori.

Una retorica e l’uso da parte di Trump della parola “parassita”, sia nel suo discorso che in un post di Truth, ha suscitato però subito reazioni immediate. Molti commentatori hanno notato come il termine “parassiti” richiamasse la retorica antisemita che i nazisti usavano spesso per disumanizzare gli ebrei

Lunedì una dichiarazione ufficiale lo staff di Biden ha replicato: “In un fine settimana in cui la maggior parte degli americani stava onorando gli eroi della nostra nazione, Donald Trump ha ripetuto a pappagallo il linguaggio autocratico di Adolf Hitler e Benito Mussolini, due dittatori contro i quali molti veterani degli Stati Uniti hanno dato la vita. Idee antiamericane che Trump ora sostiene”.

"Trump non si preoccupa delle nostre truppe o di ciò per cui hanno combattuto: pensa che siano ‘perdenti' per aver fatto l'estremo sacrificio difendendo il nostro Paese dalle forze contrarie alla democrazia e ai suoi ideali", si legge nella dichiarazione della portavoce della campagna elettorale di Biden-Harris, Ammar Moussa.