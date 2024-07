video suggerito

Presidenziali Usa, Biden non molla e annuncia: "Troppe speculazioni, non vedo l'ora di battere Trump" "Non permetterò che un dibattito di 90 minuti cancelli tre anni e mezzo di lavoro. Rimango in corsa e batterò Donald Trump" ha dichiartao Biden, aggiungendo: "Ci sono state molte speculazioni. Ecco la mia risposta: mi candido e vincerò di nuovo"

A cura di Antonio Palma

Il presidente Usa Joe Biden non molla la sua corsa alla rielezione alla Casa bianca e annuncia che è pronto a combattere e battersi per le prossime elezioni presidenziali Usa nonostante voci e speculazioni di ogni tipo sul suo conto e su un suo probabile ritiro per problemi di salute. L'occasione è stata un comizio elettorale programmato da tempo a Madison, nello stato del Wisconsin, dove ad attenderlo ha trovato centinaia di sostenitori Democratici. Augurando alla folla una felice festa del 4 luglio, ha ribadito la sua intenzione di restare in corsa per la presidenza.

"Probabilmente avrete sentito che abbiamo avuto un piccolo dibattito la settimana scorsa. Non posso dire che sia stata la mia migliore prestazione. Ma da allora, ci sono state molte speculazioni. ‘Cosa farà Joe? Rimarrà in gara? Si ritirerà? Cosa farà?' Ecco la mia risposta: mi candido e vincerò di nuovo" ha scandito il Presidente statunitense che è apparso più carico del solito.

Durante il comizio, come ha sottolineato anche la Cnn, Biden ha parlato con decisione ed è stato particolarmente energico per tutto il suo discorso, nonostante alcuni errori verbali. Alcuni passaggi del discorso sono stati rilanciati anche sui suoi canali social dove ha ribadito che la corsa contro Trump non si ferma.

"Non permetterò che un dibattito di 90 minuti cancelli tre anni e mezzo di lavoro. Rimango in corsa e batterò Donald Trump" è uno dei messaggi rilanciati su X. "Sono in Wisconsin oggi per una ragione. Vinceremo in questo Stato. Lasciatemelo dire nel modo più chiaro possibile: Sono il presidente in carica degli Stati Uniti. Sono il candidato del partito democratico. Rimango in corsa" son i messaggi ancora più espliciti rilanciati sui social.

Inevitabili poi gli attacchi al rivale Trump. "Io Voglio un Paese in cui le donne abbiano il diritto di prendere le proprie decisioni in materia sanitaria. Trump vuole un’America in cui l’aborto sia vietato e le donne siano punite" ha detto Biden aggiungendo: "Con una decisione a maggioranza, Trump potrebbe eliminare i suoi avversari, accettare tangenti e condurre un colpo di stato mentre è presidente ed essere immune dall’essere ritenuto responsabile. Potrebbe davvero diventare il dittatore che aveva promesso di essere il primo giorno". "Per oltre due secoli gli Usa sono stati una nazione libera e democratica. Che io sia dannato se nel 2024 – appena due anni prima del 250° anniversario della nostra Dichiarazione di Indipendenza – Donald Trump ci toglierà tutto questo" ha sottolineato ancora il Presidente Usa, concludendo: "Questo novembre batteremo Donald Trump. Faccio fatica ad aspettare. Sono pronto a combattere per questo, ma ho bisogno di voi".