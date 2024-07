Joe Biden ha spiegato i motivi per cui il dibattito con Trump è stato un disastro

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

"Non sono stato intelligente. Ho deciso di viaggiare intorno al mondo un paio di volte poco prima del dibattito per non so quanti fusi orari, credo almeno 15… Non ho ascoltato il mio staff… E poi mi sono quasi addormentato sul palco". A dirlo il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, intervenuto ad una raccolta fondi in Virginia. L'inquilino della Casa Bianca si è scusato con i donatori per la sua cattiva performance nel dibattito tv contro Donald Trump, attribuita ora al fitto programma di viaggi internazionali, tra Francia, Italia e Los Angeles. "Non è una scusa ma una spiegazione", ha aggiunto Biden.

In precedenza Karine Jean-Pierre, addetta stampa della Casa Bianca, aveva attribuito ad un brutto raffreddore la debacle di Biden contro il leader repubblicano; ieri, tuttavia, è stato il Presidente USA in persona ad ammettere di essere molto stanco dopo un tour de force di due settimane tra gli Stati Uniti e l'Europa.

Le dichiarazioni di Biden sono arrivate ​​mentre la Casa Bianca si affannava a rispondere al coro di preoccupazione all'interno del Partito Democratico circa la capacità del presidente di organizzare una campagna vincente contro Donald Trump a novembre. Per più di un anno, l'attuale presidente USA e i suoi più stretti collaboratori hanno ripetutamente negato che l'età – 81 anni – possa influenzare la sua capacità di svolgere il suo dovere al massimo livello criticando sia i giornalisti che avevano sollevato la questione che i molti elettori convinti che Biden sia troppo anziano per continuare a fare il presidente.

Ma il dibattito contro Donald Trump di venerdì scorso, seguito da circa 51 milioni di persone, ha sollevato nuovamente seri dubbi tra elettori e molti attivisti democratici sulla lucidità di Biden. Anche i vertici del partito hanno espresso preoccupazioni, con il rappresentante del Texas Lloyd Doggett che ieri ha esplicitamente chiesto al capo della Casa Bianca di ritirarsi dalla corsa.

Il presidente e la sua campagna si sono rifiutati anche solo di prendere in considerazione questa ipotesi. Biden è determinato a rimanere in gara e a sconfiggere Donald Trump, che lui dice essere una minaccia per la democrazia negli Stati Uniti.