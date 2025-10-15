Trovato mummificato in casa, era morto da 12 anni ma nessuno se ne era accorto: la storia di Antonio

Il pensionato aveva continuato a pagare le bollette di luce e gas attraverso il suo conto dove allo stesso tempo gli veniva accreditata la pensione. Antonio Famoso però era morto da ormai 12 anni nel suo appartamento di Valencia quando sabato scorso i pompieri sono entrati per un allagamento trovando il corpo ormai mummificato e sepolto tra escrementi di uccelli.

Per dodici lunghi anni di lui nessuno ha saputo più nulla, né vicini, ne conoscenti né parenti, ma nessuno di loro si è mai preoccupato di cercarlo. Solo quando i pompieri si sono intrufolati in casa per una perdita di acqua si è scoperto che Antonio Famoso era morto da ormai 12 anni rimanendo nella sua abitazione dove in tutto questo tempo nessuno è mai entrato, a parte piccioni e volatili. La terribile storia di solitudine arriva da Valencia dove sabato scorso i vigili del fuoco si sono trovati davanti alla macabra scena dello scheletro dell’uomo nel suo appartamento nel quartiere di Fuensanta, sepolto tra escrementi di uccelli.

Il pensionato, che oggi avrebbe 86 anni, ha due figli ma già anni prima della scomparsa aveva tagliato tutti i ponti con la famiglia vivendo da solo in un palazzo dell’umile quartiere di Valencia. Così, quando è sparito nessuno ha badato a lui e nemmeno la sua famiglia ha sporto denuncia di scomparsa. Anche in zona però sono in pochi a ricordarlo e gli stessi residenti sono rimasti sconvolti dal sapere che nel palazzo vi era il corpo ormai mummificato di un uomo.

Alcuni sono arrivati dopo la sua scomparsa e non lo avevano mai visto, altri ormai non si ricordavano più di lui. La manciata di persone che hanno detto di conoscerlo hanno raccontato a El Pais che era molto riservato vivendo la sua vita tra supermercato, passeggiate e la casa.

“Era sempre da solo, salutava e si faceva i fatti suoi. Quando abbiamo smesso di vederlo, pensavamo fosse in una casa di cura" hanno raccontato i vicini. Sono stati loro a chiamare i pompieri ma non perché fossero impensieriti per lui ma solo perché c’era una infiltrazione di acqua dal soffitto. Antonio Famoso però era morto in casa dove è stato trovato completamente vestito a terra. Un malore probabilmente, anche se dovrà essere l'Istituto di Medicina Legale ad accertarlo, ma di cui nessuno ha saputo nulla finora.

Del resto la porta era chiusa dall'interno e quasi nessuno pare avesse sentito puzza, forse anche perché c’era una finestra aperta da dove sono entrati vari uccelli. Qualcuno ricorda uno strano odore anni prima ma tutto era scomparso in pochi giorni. Nessuno sa una data precisa per la sua scomparsa ma il verbale di un'assemblea condominiale attesta la sua presenza nel gennaio 2013, Antonio dall'anno dopo non si è più presentato. L'amministratore ha riferito che già nel 2015 non era più riuscito a trovarlo in casa ma non aveva sporto denuncia. I vicini invece ricordano che quattro o cinque anni fa aveano chiesto un intervento alle autorità per far chiudere la finestra, temendo potesse allagarsi il palazzo e pensando che l'appartamento fosse ormai abbandonato, ma nessuno era intervenuto.

Nel frattempo il pensionato aveva continuato a pagare le bollette di luce e gas attraverso il suo conto dove allo stesso tempo gli veniva accreditata la pensione. Neanche la burocrazia lo ha mai cercato visto che la cassetta delle lettere era vuota ma Antonio da morto ha continuano a pagare anche il condominio come fosse un fantasma.