Trovati morti sul pavimento con un test di gravidanza accanto: la scoperta choc della madre di lui

Claire White, 32 anni, e Mark Martin Sinton, 42, sono stati trovati morti nella loro casa nel South Yorkshire accanto a un test di gravidanza positivo. A scoprirli è stata la madre di lui. L’autopsia ha rivelato una tossicità acuta da eroina, cocaina e metadone. Entrambi erano dipendenti da anni.

immagine di repertorio

Una tragedia familiare sconvolgente è emersa durante l’inchiesta sulla morte di Claire White, 32 anni, e del compagno Mark Martin Sinton, 42, trovati senza vita nella loro abitazione nel South Yorkshire lo scorso febbraio. A fare la scoperta è stata la madre di lui, che ha rinvenuto i corpi distesi sul pavimento della camera da letto, uno sopra l’altro e in parte svestiti, accanto a un test di gravidanza positivo.

Secondo quanto ricostruito davanti alla Corte medico-legale di Sheffield, la coppia – insieme da 17 anni e genitori di quattro figli – viveva con la madre di Mark. Il giorno precedente al decesso, i due erano rientrati a casa dopo una passeggiata in centro, ma senza parlare con lei, e si erano subito chiusi nella loro stanza. Il mattino successivo, notando che i loro cappotti erano ancora appesi nello stesso punto, la donna si era insospettita e aveva deciso di controllare.

“Ho gridato i loro nomi, ma non rispondevano”, ha raccontato in aula. “A quel punto ho capito che erano morti. Non ho avuto il coraggio di guardare i loro volti.” Dopo la chiamata ai soccorsi, i paramedici e la polizia non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Nella stanza sono stati trovati anche una pipa per crack e altri oggetti legati all’uso di stupefacenti.

Le autopsie hanno chiarito le cause: entrambi sono morti per tossicità acuta da eroina, cocaina e metadone. L’assistente coroner Nathalie James ha spiegato che non è stato possibile stabilire chi dei due sia deceduto per primo, ma che “l’assunzione combinata delle sostanze ha avuto un effetto tossico fatale”.

Nel formulare le conclusioni, la coroner ha classificato il caso come morte correlata alla droga, sottolineando che Claire e Mark “avevano una dipendenza di lunga data, confermata dai referti tossicologici”.

Una tragedia che lascia dietro di sé quattro figli e il dolore di una madre che ha trovato la fine del proprio figlio e della sua compagna in una scena di disperazione, segnata da una dipendenza che li aveva accompagnati per gran parte della vita.