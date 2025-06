video suggerito

Trova bottiglia con ceneri e un messaggio: "È la mia mamma, rigettala in mare per farle girare il mondo" Ha trovato una bottiglia su una spiaggia del Regno Unito, all'interno delle ceneri e un messaggio: "Questa è la mia mamma. Se l'hai trovata, rimettila in acqua, sta facendo un viaggio per il mondo". L'autrice del biglietto è una 24enne: lo scorso febbraio la sua mamma è morta per una patologia cardiaca. Il post virale sui social: "Ditele che abbiamo fatto come richiesto. Buon viaggio, mamma di Cara".

A cura di Eleonora Panseri

Ha trovato una bottiglia sulla spiaggia, all'interno delle ceneri e un messaggio commovente: “Questa è la mia mamma. Se l’hai trovata, rimettila in acqua, sta facendo un viaggio per il mondo. Grazie”.

È successo nel Regno Unito e la storia è stata raccontata dal Manchester Evening News. L'autrice del biglietto è una ragazza di 24 anni, Cara Melia, che ha perso la mamma, Wendy Chadwick, lo scorso febbraio.

La donna è deceduta a 51 anni a causa di una patologia cardiaca. Madre di cinque figli, la 51enne non aveva mai avuto occasione di fare molti viaggi, amava il sole e la spiaggia. Sua figlia inizialmente aveva quindi pensato di spargere le sue ceneri sulla spiaggia a Skegness, una cittadina inglese lungo la costa del Mare del Nord.

"Ma la mia migliore amica ha avuto l'idea della bottiglia da gettare in mare." – ha spiegato in un'intervista – "E ho scritto il biglietto perché volevo che finalmente potesse viaggiare senza impedimenti".

Dopo appena 12 ore, la bottiglia è stata trovata sulla spiaggia di Butlins, nei pressi di Skegness. A raccontarlo è stata una donna, Kelly Sheridan, che ha subito pubblicato su Facebook un post che è diventato subito virale.

“Per favore, condividete tutti questo messaggio, nella speranza che arrivi a Cara di Oldham! Abbiamo trovato questa dolce signora oggi sulla spiaggia di Butlins, a Skegness. È stata ributtata in mare come richiesto. Buon viaggio, mamma di Cara”, si legge nel messaggio.

Il post di Sheridan è stato condiviso da tantissime persone, fino a raggiungere anche la 24enne. Melia ha raccontato alla Bbc di aver ringraziato la donna che ha detto di essersi sentita onorata.

Non si aspettava che il post su Facebook sulla scoperta della bottiglia ottenesse così tanta visibilità e "che toccasse così tante persone". La ragazza spera che la bottiglia faccia più strada: "Mi piacerebbe che finisse su una spiaggia alle Barbados o in Spagna, ma ci vorrà sicuramente un po' di tempo". Non vede l'ora di scoprire dove verranno ritrovate le ceneri di sua madre.