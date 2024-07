Treno deraglia in Russia dopo lo scontro con un camion: decine di feriti, almeno 15 sono bambini Un treno passeggeri, in viaggio da Kazan ad Adler, è deragliato nella regione di Volgograd, in Russia, dopo lo scontro con un camion Kamaz. Trenta persone ferite sono state ricoverate in ospedale, 15 sono bambini. Secondo quanto ha riferito l’Unified Duty Dispatch Service all’agenzia russa Ria Novosti, otto vagoni del convoglio sono usciti dai binari. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

Un treno passeggeri, in viaggio da Kazan ad Adler, è deragliato nella regione di Volgograd, in Russia, dopo lo scontro con un camion Kamaz. Decine di feriti, molti sono bambini. Secondo quanto ha riferito l'Unified Duty Dispatch Service all'agenzia russa Ria Novosti, otto vagoni del convoglio sono usciti dai binari.

Il camion coinvolto nell'incidente pare abbia attraversato i binari, riferiscono le autorità. Lo scontro tra i due mezzi è avvenuta intorno alle 12.35 ora locale (le 11.35 italiane) sulla tratta Gremyachaya-Kotelnikovo. Secondo il rappresentante del ministero degli Interni Irina Volk, il camionista è stato ricoverato in ospedale. Sul posto sono immediatamente arrivate le forze dell'ordine per chiarire con esattezza le circostanze dell'incidente.

I feriti al momento sono 30, un bilancio che è salito con il passare delle ore, tra questi ci sarebbero 15 bambini. Tutti sono stati ricoverate nell'ospedale del distretto di Kotelnikovskaya, secondo quanto comunicato dall'ufficio stampa dell'amministrazione regionale.

"Secondo i dati operativi, sul posto stanno lavorando 32 squadre di ambulanze, sono coinvolti gli elicotteri del ministero delle Situazioni di emergenza e le ambulanze aeree della regione di Volgograd. Trenta persone, tra cui 15 bambini, sono state trasportate all'ospedale del distretto centrale di Kotelnikovskaya", spiegano le autorità regionali.

Sul treno viaggiavano complessivamente 812 passeggeri, ha riferito il governatore Andrei Bocharov. Il ministero per la Gestione delle Situazioni di Emergenza ha inviato due elicotteri Mi-8 sul luogo dell'incidente e le vittime sono state evacuate. Per far fronte alle conseguenze dell'incidente sono state coinvolte 324 persone e 109 mezzi.

La circolazione dei treni è stata per diverso tempo interrotta. È stato inoltre aperto un procedimento penale ai sensi dell'articolo "Violazione delle norme sulla sicurezza stradale e del funzionamento del trasporto ferroviario, aereo, marittimo e per vie d'acqua interne e della metropolitana".