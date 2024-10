video suggerito

Treno deraglia in Norvegia, un morto e diversi feriti: “La locomotiva scivolata in un pendio” Il bilancio delle vittime nel deragliamento di un treno in Norvegia è di un morto e 4 feriti. La persona deceduta, secondo l’emittente norvegese Nrk, farebbe parte dello staff di bordo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

192 CONDIVISIONI condividi chiudi

Treno deragliato in Norvegia

Il bilancio del deragliamento di un treno al nord della Norvegia è al momento di un morto e di diversi feriti. Il numero delle vittime è in fase di aggiornamento ed è stato fornito dalla polizia all'emittente di servizio pubblico norvegese, Nrk. Il treno, composto da 5 vagoni, stava viaggiando tra Trondheim e Bodo e la sua locomotiva è uscita dai binari presso la località di Finneidfjord, vicino a Mo i Rama.

Secondo le prime informazioni disponibili, il deragliamento sarebbe stato causato dalla caduta di alcuni massi. La dinamica è stata fornita da Bent Are Eilertsen, responsabile della polizia nel distretto. Sul posto sono accorsi i soccorritori e la polizia. Le autorità hanno completato da poco l'evacuazione del convoglio.

Un dipendente del treno, secondo Nrk, emittente norvegese, è deceduto, mentre altri quattro passeggeri sono rimasti feriti. Tre di loro sono stati ricoverati in ospedale e uno è stato medicato in pronto soccorso. Non ci sarebbero persone in pericolo di vita. A occuparsi di loro è il nosocomio di Helgelands. A bordo del treno al momento dell'incidente vi erano 55 passeggeri e secondo le informazioni disponibili, la locomotiva e la prima carrozza sarebbero scivolate lungo un pendio.

Leggi anche Il fotoreporter Paul Lowe trovato morto in California con una ferita al collo: arrestato il figlio 19enne

Alcuni passeggeri hanno raccontato ai media gli attimi dello schianto. Un uomo che si trovava nella prima carrozza del treno ha parlato di una "frana terribile" che ha costretto il macchinista ad effettuare una frenata di emergenza. "Sui binari abbiamo potuto chiaramente vedere che il convoglio ha colpito una roccia".

Il treno deragliato in Norvegia

"Nella frenata – racconta una delle persone che al momento dell'incidente si trovavano a bordo del treno – ho letteralmente sorvolato un ragazzo, impattando contro un tavolino da viaggio. Sono stato fortunato e non ho riportato infortuni. Sono solo un po' tremante".

"I servizi di emergenza – ha continuato – sono stati incredibili. Anche i passeggeri lo sono stati. Ci siamo aiutati tutti a vicenda"