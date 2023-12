Treni della metro si scontrano e carrozze si staccano, gente sui binari e 500 persone ferite a Pechino I due treni si sono scontrati provocando il distacco di alcune carrozze e il ferimento di oltre 500 persone. Alla base dello scontro probabilmente le condizioni meteo. I due treni della metropolitana Changping si sarebbero urtati durante una forte nevicata che avrebbe reso scivolosi i binari.

Terrore nell’ora di punta sulla metropolitana di Pechino, in Cina, quando due treni si sono scontrati provocando il distacco di alcune carrozze da uno dei convogli e causano il ferimento di oltre 500 persone. L’incidente giovedì sera, ora locale, la tarda mattinata in Italia. Due convogli che viaggiavano sulla stessa linea e nella stessa direzione si sono scontrati mentre erano carichi di passeggeri e solo per caso si è evitato la strage.

Alla base dello scontro probabilmente le condizioni meteo. I due treni della metropolitana Changping si sarebbero urtati durante una forte nevicata che avrebbe reso scivolosi i binari. Secondo l’autorità dei trasporti di Pechino, citata dal China Daily, la neve ha causato un degrado della linea che ha portato il primo treno a frenare improvvisamente. Il treno successivo non è riuscito a frenare in tempo mentre percorreva i binari ghiacciati, ed è andato a sbattere contro la parte posteriore del primo treno.

L'impatto ha causato il distacco delle ultime due carrozze di uno dei treni. Singolari le foto dei due convogli praticamente senza porte e con centinaia di persone a bordo, molte delle quali sono scese sui binari. È andata peggio ai pendolari stipati nelle carrozze senza aria e al buio a causa dell’interruzione di corrente. Alcuni sono stati visti usare martelli di emergenza per rompere le finestre e far entrare un po' d'aria fresca.

Alla fine i servizi di emergenza hanno dovuto curare oltre 500 persone tra cui oltre un centinaio trasportate in ospedale. Venerdì i rapporti indicavano anche sessantasette persone in ospedale per cure, mentre altre 25 "sotto osservazione” per traumi vari.

L’incidente ha causato una valanga di polemiche e accuse che hanno spinto la metropolitana di Pechino a scusarsi per l'incidente, aggiungendo che la compagnia coprirà le spese mediche dei feriti. Date le attuali condizioni meteorologiche estreme, l'operatore ha anche dato istruzioni che i treni che viaggiano in superficie siano guidati in modalità manuale e che gli intervalli tra i treni siano ampliati. La sezione della linea metropolitana interessata dall'incidente, che comprende tre stazioni, è rimasta chiusa venerdì.