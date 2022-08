Travolto dall’animale con le corna infuocate, 24enne muore durante corsa dei tori in Spagna Il 24enne non è stato incornato direttamente e non aveva ferite evidenti ma in realtà la forza dell’animale gli ha provocato ferite interne agli organi che si sono rivelate fatali.

A cura di Antonio Palma

Un ragazzo spagnolo è morto travolto in strada da un toro le cui corna erano state date alle fiamme durante uno dei tanti eventi di corrida del paese iberico. La vittima è Adrian Martínez Fernández, 24 anni, colpito domenica sera da un animale di mezza tonnellata nella città di Vallada, nella Provincia di Valencia.

Il ragazzo era arrivato appositamente da fuori per partecipare ai festeggiamenti che fanno parte del tradizionale festival annuale della corsa dei tori. Il 24enne era in strada con centinaia di altre persone quando si è ritrovato in un vicolo ed è stato puntato dall’animale inferocito per le violenze subite durante gli eventi in programma nell'ambito delle feste patronali della località spagnola.

Il ventiquattrenne non è stato incornato direttamente e infatti inizialmente si pensava non avesse subito grossi danni visto che non aveva ferite evidenti ma in realtà la forza dell’animale gli ha provocato ferite interne agli organi che si sono rivelate fatali.

Leggi anche Muore a 7 anni travolta da un motoscafo, tragedia in Albania

Il ragazzo è stato portato in ambulanza all'ospedale Lluís Alcanyís di Xàtiva poco dopo le 20 di domenica e solo quel punto i medici hanno scoperto che l'animale colpendolo e schiacciandolo sulla parte superiore del corpo gli avrebbe causato lesioni irreversibili alla milza.

La morte del giovane è avvenuta poche ore dopo, durante la notte, generando grande costernazione nella popolazione. Il consiglio comunale ha decretato una giornata di lutto ufficiale e, insieme alla commissione della festa, ha deciso di sospendere gli eventi per un giorno oltre a rispettare un minuto di silenzio il giorno successivo.

Il weekend è stato caratterizzato da diversi incidenti durante e tradizionali feste dei tori in Spagna. Incidenti anche gravi del resto son comuni in Spagna durante queste festività. Solo quest’anno si sono registrati dieci morti in varie parti del Paese