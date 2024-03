Travolto dalla sua stessa auto mentre cerca di impedirne il furto: 57enne ucciso dai ladri L’uomo si chiamava Christopher Hanely ed aveva 57 anni. Due persone sono state arrestate per la sua morte, avvenuta sabato 16 marzo a Manchester, in Regno Unito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Christopher Hanely, 57enne inglese, è morto sabato 16 marzo a Beswick, un'area dell'est di Manchester, in Regno Unito. Due persone sono state arrestate dopo che è stata avviata un'indagine per omicidio: avrebbero travolto la vittima con la sua stessa auto, un Land Rover, mentre il 57enne cercava di impedirne il furto. Si tratta di un uomo di 35 anni che deve rispondere dell'accusa di omicidio, mentre un 43enne è stato trattenuto con l'accusa di favoreggiamento.

I paramedici hanno trovato Christopher privo di sensi fuori dalla sua abitazione di Olympic Street. Il trasporto in ospedale si è rivelato purtroppo inutile, i medici non sono riusciti a salvargli la vita. In precedenza, i vicini avevano affermato di aver sentito un'auto "ingranare il motore" prima che "i servizi di emergenza arrivassero nella zona".

Un residente locale, che ha chiesto di restare anonimo, ha detto alla BBC tra le prime ad intervenire c'è stata "un'infermiera fuori servizio". "È stato un po' uno shock, ma nessuno sapeva chi fosse quell'uomo, quindi siamo tutti all'oscuro", hanno detto.

L'ispettore Rachel Smith ha detto che le forze dell'ordine continuano a "lavorare diligentemente per garantire l'arresto di tutti i responsabili". "Invito chiunque abbia informazioni a farsi avanti in modo da garantire giustizia per Chris e la sua famiglia".

Era una "padre di famiglia amato e devoto… amava i suoi nipoti"; è stato "tragicamente e ingiustamente portato via troppo presto", l'hanno ricordato i suoi parenti, che hanno chiesto "privacy per mostrare rispetto per Chris e la sua memoria".