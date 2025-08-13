Tram investe 19enne in monopattino: aveva cuffie alle orecchie, dovrà pagare multa e danni per 2.400 euro

A Stettino, in Polonia, un 19enne in monopattino elettrico è stato investito da un tram mentre attraversava sulle strisce. Illeso, dovrà pagare una multa del corrispettivo di circa 50 euro e molto probabilmente risarcire oltre 10mila zloty (circa 2.400 euro) per i danni al mezzo. “Indossava le cuffie, per cui non ha sentito il segnale del tram”, ha spiegato il portavoce dell’azienda.

A Stettino, in Polonia, un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia si è consumato nel primo pomeriggio di mercoledì 6 agosto, quando un tram della linea 10 ha investito un diciannovenne in monopattino elettrico. L’incidente è avvenuto in via Sikorskiego, nei pressi della Facoltà di Ingegneria Elettrica della ZUT, e ha sollevato nuove polemiche sulla sicurezza stradale e sul rispetto delle regole da parte degli utenti della micromobilità.

Secondo quanto ricostruito, il giovane stava attraversando un passaggio pedonale sulle rotaie, con le cuffie alle orecchie, ignorando sia il segnale acustico del tram che la sua evidente vicinanza. Un video diffuso sui social mostra il momento in cui il monopattino entra sulle strisce mentre il convoglio si avvicina: l’impatto, seppur non ad alta velocità grazie alla prontezza del conducente, lo ha scaraventato a terra. Il ragazzo, fortunatamente, è rimasto illeso, ma l’urto ha causato danni ingenti al mezzo pubblico.

Il tram ha riportato la rottura del parabrezza anteriore e del paraurti, per un costo di riparazione stimato in oltre 10.000 zloty polacchi (circa 2.400 euro). La società dei trasporti pubblici, Tramwaje Szczecińskie, ha annunciato che intraprenderà un’azione legale per ottenere il rimborso delle spese. “Il ragazzo indossava le cuffie, motivo probabile per cui non ha sentito il segnale del tram”, ha spiegato il portavoce dell’azienda, Wojciech Jachim, sottolineando che il comportamento del giovane non solo è stato imprudente, ma anche vietato dal codice della strada, che proibisce l’attraversamento in monopattino sulle strisce pedonali.

La polizia, intervenuta sul posto, ha attribuito la responsabilità dell’incidente al diciannovenne, sanzionandolo con una multa di 239 zloty (poco più di 50 euro) e informandolo della richiesta di risarcimento. Intanto, l’episodio alimenta il dibattito locale sulla necessità di maggiore consapevolezza e rispetto delle norme di circolazione, specie per chi utilizza mezzi leggeri e silenziosi come i monopattini elettrici.