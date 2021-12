Traghetto prende fuoco durante navigazione, strage tra i passeggeri in Bangladesh Sul traghetto oltre 500 persone, almeno 40 persone sono morte e più di settanta sono ferite, alcune in condizioni critiche con ustioni su più parti del corpo.

A cura di Antonio Palma

Almeno 40 persone sono morte in Bangladesh dopo che un devastante incendio è divampato a bordo di un traghetto carico di passeggeri facendo strage. Il dramma si è consumato intorno alle 3 della notte tra giovedì e venerdì ora locale su un traghetto che stava attraversando il fiume Sugandha con oltre cinquecento persone a bordo. La nave era partita diverse ore prima ed era già in vista di Barguna dove era diretta quando è avvenuta la tragedia. Alla vista delle fiamme centina di persone si son lanciate in acqua mentre l'aequo paggio ha cercato di avvicinarsi alla riva gettando poi l'ancora in prossimità di una zona non abitata.

Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco della zona che solo dopo circa tre ore sono riusciti a domare l'incendio e a salire a bordo del traghetto, ormai completamente carbonizzato. Sul luogo anche la polizia locale, la guardia costiera e i funzionari dell'amministrazione distrettuale che hanno assistito alle operazioni di salvataggio e recupero. Il bilancio delle vittime, già molto grave, potrebbe ulteriormente aumentare nei prossimi giorni poiché più di 70 persone sono state ricoverate in ospedale, alcune in condizioni critiche con ustioni su più parti del corpo, e si registrano anche alcuni dispersi. "Dei 72 feriti, 66 hanno gravi ustioni su oltre il 50% del corpo e sono stati ricoverati negli ospedali della zona" hanno spiegato i funzionari mentre dall'ospedale aggiungono che tre donne e quattro uomini con ustioni potenzialmente letali sono stati indirizzati al Dhaka Medical College and Hospital, l'ospedale della capitale dove è presente un reparto grandi ustionati.

Sulla tragedia sono state avviate due indagini, una della Bangladesh Inland Water Transport Authoritye una dal ministero della Marina che dovranno accertare i fatti ed eventuali responsabilità. Le autorità locali del distretto meridionale di Jhalakathi ritengono però che l'incendio abbia avuto origine nella sala macchine del traghetto e poi si sia propagato al resto della nave gremita di persone, distruggendola completamente.