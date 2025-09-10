Thailandia, guardiano dello zoo divorato vivo da un branco di leoni davanti ai turisti inorriditi

Un guardiano dello zoo è stato divorato vivo da un branco di leoni a Safari World, nella capitale Bangkok, dopo essere sceso dall’auto. I turisti hanno assistito atterriti, mentre i colleghi hanno cercato invano di allontanare i predatori. Il personale è arrivato troppo tardi.

È una scena terribile e sconvolgente quella alla quale hanno assistito i turisti al Safari World di Bangkok: un branco di leoni ha sbranato vivo un guardiano dello zoo. L’uomo è stato attaccato appena sceso dal suo jeep, all’interno del recinto aperto, intorno alle 11 locali.

I visitatori, increduli, hanno urlato mentre le bestie immobilizzavano la vittima e ne dilaniavano il corpo. Nonostante i tentativi di alcuni dipendenti dello zoo e di spettatori di allontanare i felini suonando i clacson, i leoni hanno continuato la loro aggressione. Solo con l’arrivo delle autorità armate i predatori si sono finalmente ritirati, ma per il guardiano era ormai troppo tardi: i felini lo avevano già sbranato fino a esporre le ossa.

Il personale dello zoo ha poi chiuso l’area drive-through, dove sul terreno rimaneva una macchia di sangue, testimone silenziosa della tragedia. Tra i presenti anche il professor Tavatchai Kanchanarin, medico presso un importante ospedale, che ha raccontato: "Il leone ha aggredito il guardiano mentre scendeva dall’auto. All’inizio era a circa dieci metri, poi si è avvicinato lentamente, lo ha afferrato da dietro, trascinandolo a terra e mordendolo. Altri tre o quattro leoni si sono uniti all’attacco. Molti spettatori non sapevano come reagire: suonavano i clacson e gridavano aiuto. All’inizio pensavo fosse una scena sotto controllo dei guardiani, come se i leoni stessero ‘abbracciando' l’uomo, perciò nessuno si è avvicinato".

L’assalto è durato circa quindici minuti prima che il personale dello zoo riuscisse a raggiungere la vittima, trasportata immediatamente in ospedale, dove è stata dichiarata morta. Al momento i proprietari del parco non hanno rilasciato commenti sull’accaduto.

Il Safari World è noto anche per un orango che abbraccia e tocca le visitatrici mentre si scattano foto, un’attrazione che ha attirato critiche da gruppi come PETA, i quali denunciano sfruttamento e maltrattamenti dell’animale.