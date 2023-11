Terrore ad Amburgo, due studenti fanno irruzione in una scuola: prof minacciata con una pistola L’allarme è scattato dopo le 11 di oggi, 8 novembre. La polizia è intervenuta immediatamente, sul posto sono arrivate le forze speciali. Parte della scuola è stata evacuata. I due ragazzini (di 12 e 16 anni) sarebbero fuggiti.

A cura di Biagio Chiariello

Allarme ad Amburgo, in Germania: nella scuola distrettuale Blankenese, Frahmstrasse – scrive la Bild dando le prime, frammentarie informazioni sull'accaduto – due ragazzi (di 12 e 16 anni) hanno minacciato un'insegnante con una pistola, per poi barricarsi in un'aula dell'istituto. Non è chiaro se si tratta di due studenti della scuola. Pare che nell'edificio ci fossero circa un migliaio di persone. Due classi sarebbero già state evacuate, tutte le altre sarebbero ancora rinchiuse nelle rispettive aule.

La polizia ha immediatamente fatto scattare l'allarme e sul posto sono giunte le forze speciali, gli agenti hanno circondato l'edificio, quindi lo hanno preso d'assalto e lo stanno perlustrando palmo a palmo alla ricerca dei due presunti responsabili, almeno uno dei quali sarebbe armato di pistola. Le autorità hanno chiuso alcune strade vicino alla scuola, invitando gli automobilisti ad evitare la zona. Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco con un grosso contingente.

La chiamata di emergenza è stata ricevuta intorno alle 11.20. Una mamma ha detto alla Bild: “Ero a casa, ho sentito l'elicottero ed ero molto preoccupata. Poi ho inviato a mio figlio un messaggio su WhatsApp. Frequenta la prima media e ha 14 anni. Mi ha scritto che non potevano uscire e dovevano restare in classe. Ma stavano tutti bene. Stanno guardando le notizie sui loro cellulari”.

Al momento la situazione è definita "pericolosa" ma nono non sono stati esplosi colpi di arma da fuoco e non ci sono feriti.