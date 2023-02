Terremoto Turchia, vigili del fuoco italiani trovano ragazzo in vita sotto le macerie ad Antiochia Il giovane è stato individuato vivo dopo 48 ore dal terremoto che ha sconvolto la Turchia, durante le ricerche tra le macerie di un palazzo condotte dalle squadre Usar dei vigili del fuoco italiane. In corso le operzini pr estrarlo.

A cura di Antonio Palma

Buone notizie oggi dai soccorritori italiani giunti in Turchia per assistere la popolazione colpita dallo spaventoso terremoto che ha causato migliaia di morti nel Paese e in Siria. I vigili del fuoco italiani infatti questa mattina hanno annunciato di aver trovato un ragazzo ancora in vita tra le macerie di un palazzo ad Antiochia, dove sono stati dislocati dopo l’arrivo in Turchia ieri.

Il giovane è stato individuato vivo dopo 48 ore dal terremoto che ha sconvolto la Turchia, durante le ricerche tra le macerie di un palazzo condotte dalle squadre Usar dei vigili del fuoco italiane. Secondo quanto comunicano i pompieri, il ragazzo si trova sotto diversi solai in cemento di una palazzina crollata.

Sul posto si sono concentrate ora le ricerche dei soccorritori italiani per cercare di salvarlo nel più breve tempo possibile. Le operazioni per estrarlo sono iniziate subito dopo la scoperta della sua presenza e sono ancora in corso ma si prevede che siano molto lunghe e particolarmente complesse a causa dell'instabilità delle macerie.

I soccorritori italiani sono giunti in zona nelle scorse ore allestendo ieri un campo base vicino ad Antiochia, nella zona di Hatay, dove sono stati dislocati delle autorità locali per intervenire sugli edifici crollati. I pompieri specializzati in ricerca e soccorso in ambiente urbano poco dopo si sono messi al lavoro andando avanti per tutta la notte scorsa coadiuvati dai cani del nucleo cinofili specializzati nella ricerca di persone intrappolate. Dopo poche ore di ricerca tra le macerie di una palazzina di 5 piani, è arrivata la prima buona notizia.