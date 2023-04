“C’è paura, ci sono ancora scosse tutti i giorni”: il racconto dei sopravvissuti al terremoto in Turchia Medici senza Frontiere ha raccolto le testimonianze di alcuni sopravvissuti del devastante terremoto verificatosi il 6 febbraio scorso tra Turchia e Siria, che devono fare i conti con scosse di assestamento, alluvioni e stress post traumatico: “Non dormiamo più, siamo stremati”.

A cura di Ida Artiaco

Foto di Mariana Abdalla per Msf.

"Le nostre cose sono annegate nell'acqua a causa dell'alluvione, che si è verificata dopo il terremoto. Non riusciamo a trovare niente da indossare, il nostro vicino ci ha portato questi vestiti per ora. Stavamo in una tenda, ma anche la tenda si è allagata. La situazione è molto grave".

A parlare sono Semra Karaca, Sultan Kodaş, Hüseyin Kodaş e Şengül Kodaş, che vivono insieme come una famiglia nel villaggio di Ören, alla periferia di Malatya, in Turchia.

Fanno parte delle circa 9 milioni di persone che sono state colpite dal devastante terremoto verificatosi circa due mesi, il 6 febbraio 2023, nel territorio al confine con la Siria, ma che per fortuna sono riusciti a sopravvivere.

Foto di Mariana Abdalla per Msf.

All'inizio di aprile il bilancio era di 50.300 morti, più di 3 milioni di sfollati e altri 2 milioni che hanno vissuto in insediamenti formali e informali nelle aree colpite dal sisma.

Molti di loro devono fare i conti, oltre che con le difficoltà materiali del post terremoto, anche con lo stress e il trauma vissuto. A loro offre supporto Medici Senza Frontiere (MSF), che sostiene le organizzazioni no-profit locali che conducono attività psicosociali nelle aree colpite.

Anche perché la situazione non è affatto facile. Secondo la Presidenza turca per la gestione dei disastri e delle emergenze (AFAD), dal 6 febbraio si sono verificate oltre 25.000 scosse di assestamento, 47 delle quali superiori alla magnitudo 5 della scala Richter. Inoltre, le forti piogge hanno provocato allagamenti in alcune zone, proprio come a Ören.

Foto di Mariana Abdalla per Msf.

Tra coloro che più soffrono di stress post-traumatico ci sono i bambini, come Eylül, 13 anni, ed Emine, 11 anni, sorelle che si trovano nel villaggio di Kayatepe (Rezip), Adıyaman. "Non riusciamo a dormire bene in questi giorni. Inoltre non riusciamo a studiare. Sembra che tutte le informazioni che avevamo in mente ora siano sparite. Qualunque cosa sapessimo prima, non lo sappiamo più", dice una delle due.

Mentre l'altra aggiunge: "Avevo degli amici, ma se ne sono andati tutti a causa del terremoto. Mi mancano tutti molto. Non c'è nessuno qui. Sto solo a casa a guardare la TV".

Foto di Mariana Abdalla per Msf.

"C'è molta paura. Ci sono scosse di assestamento un paio di volte al giorno, tutti i giorni. Ancora non riusciamo nemmeno a pensare chiaramente. Non riusciamo a dormire, stiamo iniziando ad avere problemi familiari. Abbiamo bisogno di sostegno materiale e morale. Tutti sono stressati, ma stiamo cercando di recuperare. Siamo qui come una famiglia, cercando di aggrapparci alla vita. Ora almeno sappiamo che qualcuno ci sta ascoltando", dice invece Abdurrahman Can, capo del villaggio di Başpınar (Küllüm) ad Adıyaman.