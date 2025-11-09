Esteri
video suggerito
video suggerito

Terremoto oggi in India, forte scossa di magnitudo 6 nelle Isole Andamane

Una forte scossa di magnitudo 6 si è verificata intorno alle 12.08 (ora locale) nelle Isole Andamane, nell’arcipelago indiano. In corso accertamenti su eventuali danni. La scossa è stata registrata a una profondità di 10 km.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Gabriella Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Isole Andamane
Isole Andamane

Un terremoto di magnitudo 6.07 ha colpito le Isole Andamane, arcipelago indiano. La scossa è stata registrata a una profondità di 10 chilometri secondo quanto riferisce il Centro di ricerca tedesco sulle geoscienze. Il terremoto si è verificato intorno alle 12.08 locali (le 6.38 del mattino nel nostro Paese). Per il momento non vi sono informazioni su eventuali danni o disagi per la popolazione. Più notizie arriveranno nelle prossime ore con l'intervento dei soccorsi.

Il terremoto è il secondo più forte mai avvenuto nelle Isole Andamane. Il primo è il sisma del 2009 di magnitudo 7.6 verificatosi l'11 agosto all'1.25 locali (ossia alle 19.55 del 10 agosto UTC). Nel 2004, un altro terremoto aveva causato il maremoto dell'oceano Indiano. L'epicentro venne localizzato a 260 km a nord di Port Blair e la scossa fu percepita nel sud-est dell'India, in Bangladesh, in Birmania e in Thailandia.

In aggiornamento

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
COP30, Luca Mercalli: "Il clima non aspetta, ora dobbiamo decidere se vogliamo agire o subire"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views