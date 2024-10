Terremoto in Turchia di magnitudo 5.9: edifici danneggiati, panico e persone in strada Finora non c’è stata alcuna comunicazione di vittime ma per il terremoto in Turchia di oggi si registrano danni a edifici e persone evacuate a Malatya. Quattro persone slavate e scuole chiuse. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Un terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito oggi la Turchia dove si registrano edifici danneggiati, persone evacuate e tanta paura con gente in strada. Secondo l’agenzia turca per la gestione dei disastri e delle emergenze, il sisma è stato registrato alle 10.46 di mercoledì 16 ottobre con epicentro nel distretto Kale, nella provincia di Malatya, nella Turchia orientale. Il sisma ha avuto ipocentro ad una profondità di circa 10 chilometri.

Il governatore di Malatya Seddar Yavuz, ha affermato che finora non c'è stata alcuna comunicazione di vittime ma si registrano danni e persone evacuate a Malatya, Şanlıurfa e Elazığ. Alcuni edifici pesantemente danneggiati erano stati già sgomberati perché pericolanti ma danni sono strati registrati anche in alcuni edifici abitati e nel Tribunale.

"Abbiamo anche visto alcune immagini sui social media di un edificio che crolla, ma queste sono immagini di un edificio che abbiamo demolito in modo controllato" ha spiegato il governatore all’agenzia Anadolu, aggiungendo: “Secondo le informazioni che abbiamo ricevuto finora, non ci sono perdite di vite umane o feriti, ma ci sono cittadini in preda al panico ed evacuati".

Secondo i media locali, quattro persone bloccate in un edificio parzialmente danneggiato dal terremoto sono state salvate dai vigili del fuoco. Secondo l’agenzia delle emergenze, l’AFAD, il terremoto di magnitudo 5.9 stato seguito da oltre trenta scosse di magnitudo inferiore. Per questo i soccorsi stanno ancora verificando eventuali situazioni di pericolo per la popolazione dovute ad edifici danneggiati dalla scossa.

Le autorità hanno chiesto alla popolazione di rimanere lontano dagli edifici danneggiati ed evacuati e hanno comunicato che per oggi le scuole saranno chiuse a titolo precauzionale nella municipalità metropolitana di Malatya.

Una dichiarazione rilasciata dall'AFAD precisa: "Un totale di 374 segnalazioni sono state ricevute alle centrali di chiamata di emergenza 112 a causa del terremoto. Un totale di 3 edifici sono stati danneggiati nelle province di Malatya, Şanlıurfa e Elazığ. 4 persone in un edificio parzialmente danneggiato a Elazığ sono state salvate Vive. Una caduta di massi è avvenuta nei distretti di Pütürge e Kale della provincia di Malatya”.