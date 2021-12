Terremoto, forte scossa a Creta di magnitudo 5.7 Una forte scossa di terremoto di magnitudo superiore a 5,5 si è verificata questa mattina a sud dell’isola di Creta. Il sisma avvertito fino in Puglia.

A cura di Susanna Picone

Una forte scossa di terremoto ha svegliato Creta questa mattina, mercoledì 29 dicembre 2021. Inizialmente il Centro sismologico europeo del Mediterraneo aveva registrato magnitudo 6.1, poi corretta a 5.7. Ancora un po' più bassa la magnitudo del sisma secondo l'Ingv, l'istituto italiano di geofisica e vulcanologia: secondo i dati finora diffusi il terremoto, di magnitudo 5.5, si è verificato alle 6:08 italiane (7:08 ora locale) in mare, a sud dell'isola, a una profondità di 20 km. La forte scossa di terremoto è stata avvertita anche in Egitto e fino in Puglia, stando alle prime segnalazioni sui social. "Per fortuna era in mare – ha commentato il direttore del Greek Geodynamic Institute – l'area è già stata interessata da altre scosse precedenti e se si fosse verificata nell'entroterra ci sarebbero stati danni". L'epicentro è in mare a 15 chilometri dai villaggio di Pyrgos.

Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose. Quella registrata stamattina è l'ennesima forte scossa a Creta: tre giorni fa, lo scorso 26 dicembre, erano stati avvertiti due terremoti di magnitudo superiore a 5 (5.3 e 5.1) sempre in mare al largo dell'isola. Non si erano registrati danni.

Articolo in aggiornamento