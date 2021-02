Un fortissimo terremoto di magnitudo 7.1 gradi della scala Richter ha colpito il Giappone facendo tremare la terra in tutto il centro nord del Paese del sol levante. La scossa ha avuto epicentro in mare al largo delle coste di Fukushima ma è stata chiaramente avvertita dalla popolazione anche nella capitale Tokyo. Secondo quanto riporta il nostro istituto nazionale di geofisica vulcanologia, la scossa è sta registrata ai sismografi alle ore 23:07 ora locale, le 15:07 ora italiana, con epicentro nel mare del Giappone no lontano dalle coste nord orientali del Giappone.

Come rende noto la Japan meteorological agency, l’epicentro del terremoto in Giappone è avvenuto al largo della costa orientale dell'Honshu l'isola più grande del Giappone, nei pressi della prefettura di Fukushima, con coordinate geografiche (lat, lon) 37.73, 141.74. L’ipocentro del fenomeno sismico invece localizzato a una profondità di circa di 63 chilometri. Nonostante la forte scossa e l’epicentro in mare, le autorità locali non hanno lanciato nessun allarme tsunami ma per precauzione, è stato consigliato a coloro che si trovano vicino alle zone costiere di spostarsi su un terreno più elevato poiché le scosse di assestamento potrebbero continuare.

Secondo quanto riportato dai media ci sarebbero dei feriti e incendi segnalati a Fukushima anche se nessuna anomalia è stata rilevata nella centrale nucleare di Fukushima Daini. In alcune parti delle prefetture di Fukushima, Miyagi, Iwate e Tochigi sono state segnalate numerose interruzioni di corrente. Più di 800.000 famiglie sono state colpite da blackout. La scossa principale è durata per oltre un minuto ed è stata ampiamente avvertita nella capitale Tokyo e in gran parte del Giappone centro settentrionale. Poi sono seguite diverse scosse di magnitudo inferiore ma pari anche a olre 5 gradi della scala Richter. Il governo stava istituendo una task force per esaminare eventuali danni a persone o cose.