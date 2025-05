Tenta un selfie abbracciando la tigre allo zoo ma l’animale reagisce: il video fa paura L’incidente al famigerato Tiger Kingdom di Phuket, in Thailandia, già noto alle cronache per l’utilizzo di animali selvatici come spettacolo per visitatori paganti. Nel video l’evidente paura dei presenti ma fortunatamente l’uomo ha riportato solo graffi e lievi ferite anche se ha rischiato molto. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

Il tentativo di selfie molto ravvicinato con una tigre allo zoo è finito molo male per un turista in visita al famigerato Tiger Kingdom di Phuket, in Thailandia, già noto alle cronache per l’utilizzo di animali selvatici come spettacolo per visitatori paganti. L’animale infatti ha reagito saltandogli addosso e aggredendolo. La terribile scena immortalata in un video poi pubblicato sui social dove è diventato virale scatenando una valanga di commenti, quasi tutti contro il turista e il suo comportamento.

Dopo aver passeggiato con l’animale, tenuto al guinzaglio come fosse un cane al parco, infatti, l’uomo ha tentato di farsi una foto abbracciando letteralmente la tigre. Un comportamento altamente sconsigliato dagli esperti anche per animali in cattività ma cosa comune purtroppo al Tiger Kingdom dove viene invece incoraggiato.

Nel terribile filmato, pubblicato giovedì, scena da paura. Inizialmente si vede il turista che cammina al fianco della tigre tenuta al guinzaglio, accarezzandola sotto l’occhio dell’addestratore e di un altro uomo che filma il tutto. L’animale sembra tranquillo ma quando il domatore invita l’uomo a inginocchiarsi, usando anche un frustino sulla tigre per farla accovacciate per la foto, l‘animale reagisce.

Le scene successive sono di evidente panico. La tigre si scaglia sul turista che aveva abbracciato l'animale e l'uomo finisce a terra con il potente predatore addosso. Lo si può sentire urlare di terrore mentre il domatore della tigre cerca disperatamente di portare via l’animale da sopra di lui. Fortunatamente l'uomo ha riportato solo graffi e lievi ferite in seguito all'incidente ma ha rischiato molto.

Alcuni anni fa nello stesso centro un uomo fu morso da una tigre riportando danni seri a una gamba e allo stomaco e fu ricoverato in ospedale per un intervento chirurgico d’urgenza. Il Tiger Kingdom si trova nel distretto di Kathu, ad un passo dalla frequentata spiaggia di Patong, ed è il posto dove andare se si vuole un contatto diretto con le tigri ma spesso è stato accusato di narcotizzare gli animali per renderli docili.