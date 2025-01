Tempesta di neve negli Usa, emergenza in 7 Stati: in Kansas la nevicata più abbondante degli ultimi 32 anni Sono 7 gli Stati Usa che al momento hanno dichiarato lo stato di emergenza a causa della tempesta di neve Blair. Il territorio più colpito è quello del Kansas. Sono state registrate valanghe nello Utah e uno sciatore è morto nel Wyoming. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

Louisville, Kentucky

Le autorità americane hanno dichiarato lo stato di emergenza in 7 Stati del Paese a causa della tempesta di neve Blair che sta provocando forti disagi alla popolazione, alla circolazione nel Midwest e sulla costa orientale. La tempesta ha provocato anche la cancellazione di centinaia di voli, ritardi per migliaia di altri e la chiusura di scuole e uffici governativi.

Secondo la Bbc, gli Stati che hanno dichiarato lo stato di emergenza sono il Kansas (attualmente il più colpito dalla tempesta di neve) il Missouri, il Kentucky, la Virginia, la West Virginia, l'Arkansas e parte del New Jersey. Kansas City è stata interessata dalla nevicata più abbondante degli ultimi 32 anni con 30/40 cm di neve caduti finora. Le temperature sono destinate a scendere ulteriormente nei prossimi giorni, in alcuni casi fino a -10 e -15 gradi per un periodo prolungato. Nello Stato del Kansas è in vigore un avviso speciale per gli abitanti, invitati a non lasciare le proprie case. Gli uffici governativi resteranno chiusi a causa della tempesta che sta per raggiungere Washington Dc e Philadelphia, che si preparano al peggio.

Nella notte, i servizi di emergenza del Wyoming hanno annunciato la morte di uno sciatore travolto da una valanga provocata da altre quattro persone che stavano risalendo un pendio. Anche in Pennsylvania si annunciano provvedimenti: il sindaco di Philadelphia ha decretato la chiusura di scuole pubbliche e uffici. In città è attesa infatti neve fino a 18 cm e temperature con picchi in negativo di -6 gradi.

La neve ha causato danni anche nello Utah, dove una valanga ha investito il Little Cottonwood Canyon. Sepolta anche la State Route 210, chiusa al traffico per diverse ore. Secondo i media locali, sono caduti 12,7 cm di neve in un'ora. La valanga è stata ripresa in alcuni video divenuti in breve tempo virali.