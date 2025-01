video suggerito

Tempesta di neve negli Stati Uniti: almeno 5 morti, voli cancellati e migliaia di persone senza corrente Sono almeno 5 le persone morte in incidenti legati alla tempesta invernale che sta colpendo gli Stati Uniti centrali e orientali. Nelle prossime ore le temperature scenderanno fino a meno 18 gradi. Quasi 200mila persone sono rimaste senza elettricità nel cuore della notte, mentre 2.300 voli sono stati cancellati.

A cura di Eleonora Panseri

Sono almeno cinque le persone morte in incidenti legati alla tempesta invernale che sta colpendo gli Stati Uniti centrali e orientali. Nella giornata di oggi, martedì 7 dicembre, le temperature scenderanno fino a meno 18 gradi, con forti raffiche di vento sulla scia della prima tempesta dell'anno che ieri sera si è spostata verso est.

Le abbondanti nevicate, che si sono verificate dagli Stati centrali fino a quelli della costa orientale quali Delaware, Maryland, Virginia e il distretto di Columbia, hanno provocato cancellazioni di voli, chiusura di scuole e incidenti stradali.

Più di 50 milioni di persone sono state colpite, di cui quasi 200mila ancora senza elettricità nel cuore della notte, soprattutto nello stato della Virginia, mentre 2.300 voli sono stati cancellati e altre migliaia hanno subito ritardi, secondo i siti Poweroutage.us e FlightAware.

Cinque persone sono morte in incidenti legati alle proibitive condizioni meteo negli Stati centrali del Missouri e del Kansas, secondo quanto hanno riferito le autorità locali. "Le strade restano pericolose" soprattutto a causa del ghiaccio, ha avvertito il governatore del Kentucky Andy Beshear, invitando la popolazione a non uscire di casa.

"La neve si è trasformata in ghiaccio, causando interruzioni di corrente e condizioni stradali più pericolose. Le squadre di sicurezza dei trasporti stanno lavorando duramente per liberare le strade per consentire agli operatori dei servizi pubblici e ai soccorritori di spostarsi", ha affermato ancora Beshear che ha dichiarato lo stato di emergenza in Kentucky.

I governatori di Missouri, Virginia e Maryland hanno seguito l'esempio. Anche gli stati del sud-est del Paese potrebbero sperimentare la loro parte di sventure climatiche, secondo i servizi meteorologici, che prevedono tempeste accompagnate da grandine, persino neve in Texas, dove cade raramente in quantità, e potenziali tornado.

Il governatore del Texas Greg Abbott ha annunciato su X di aver dichiarato lo stato di emergenza in vista di queste precipitazioni che potrebbero provocare abbondanti nevicate a Dallas. Sulla costa occidentale, invece, sono i venti violenti a preoccupare le autorità. I vigili del fuoco della California hanno messo in allerta decine di veicoli e otto elicotteri per prepararsi a queste raffiche fino a 160 chilometri orari.