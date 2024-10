video suggerito

Tempesta con onde alte 10 metri travolse nave da crociera: un morto e oltre 100 feriti tra Francia e Spagna A confermare la morte di un passeggero a bordo della nave Spirit of Discovery nel novembre 2023 è un rapporto della Marina Accident Investigation Branch, agenzia governativa sotto il dipartimento dei Trasporti.

A cura di Giovanni Turi

Immagine della nave da crociera Spirit of Discovery

Un passeggero a bordo della nave da crociera Spirit of Discovery è morto per colpa delle gravi ferite provocate dal maltempo generato da una tempesta. La conferma arriva da un rapporto della Marina Accident Investigation Branch (Maib), organizzazione del dipartimento dei Trasporti sotto il governo inglese che indaga sulle imbarcazioni del Regno Unito sparse in tutto il mondo.

La vicenda risale al 4 novembre 2023. La nave della compagnia Saga si trovava nel Golfo di Biscaglia, a est della Francia, in direzione Regno Unito. Intorno alle 12.30 si è abbattuta una tempesta molto violenta, capace di generare venti di forza 11 e onde alte 10 metri.

A bordo c'erano 943 passeggeri e 503 membri dell'equipaggio. La Spirit of Discovery ha perso così "propulsione in condizioni di forte maltempo", causando oscillazioni "violente mentre l'equipaggio stava riavviando i sistemi di propulsione".

Ma la tempesta non si è arrestata fino al mattino seguente, arrecando perfino danni interni alla nave: vetri in frantumi, tavoli rovesciati, oggetti sparsi sul pavimento. Il caos ha regnato sovrano, come hanno anche testimoniato alcuni passeggeri a media britannici. Tra le cabine c'era preoccupazione. Le persone restavano perlopiù a terra per mettersi al riparo.

Nel corso delle 15 ore passate in mezzo alla tempesta, oltre 100 passeggeri sono rimasti feriti e 8 sono stati portati in ospedale una volta che la nave ha attraccato a Portsmouth due giorni dopo. Secondo il report, ancora provvisorio, uno di loro è morto successivamente in ragione delle pesanti ferite riportate. Il suo nome non è noto.

Un portavoce di Saga ha sottolineato il pieno sostegno della compagnia alle indagini del Maib ed espresso "le più sentite condoglianze" alla famiglia del passeggero deceduto. A tutte le persone a bordo che hanno vissuto quell'esperienza è stato offerto un rimborso.

Stando al rapporto, comunque, l'indagine è quasi ultimata. Non appena sarà messa la parola fine, verrà pubblicato un rapporto definitivo che terrà conto di tutte le parti coinvolte nell'episodio e ogni aspetto dell'incidente, compresi i motivi della perdita di propulsione, la preparazione della nave a navigare in condizioni meteorologiche difficile e le cure mediche a bordo.