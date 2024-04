Taiwan, le infermiere del reparto di maternità proteggono i neonati con i loro corpi durante il terremoto Le infermiere di un reparto maternità di un ospedale di Taiwan hanno cercato di proteggere i neonati con il loro corpo durante la scossa di terremoto, preoccupate che il sisma potesse frantumare le finestre e fare del male ai piccoli nelle loro culle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Durante la terribile scossa di terremoto che ha fatto tremare la terra a Taiwan nella notte del 3 aprile, le infermiere del reparto maternità di un ospedale hanno fatto scudo ai neonati con i loro corpi, tenendo ferme le culle mentre la terra tremava.

Le immagini sono state immortalate da una telecamera di videosorveglianza. Lo staff dell'ospedale è subito intervenuto per prendersi cura dei bimbi, temendo che le finestre in vetro potessero frantumarsi per la violenza del sisma, ferendo così i piccoli appena nati.

Un grande coraggio, quello mostrato dallo staff, che subito si è preoccupato della salute dei neonati nelle loro culle. Il terremoto del 3 aprile è il più violento mai registrato in 25 anni: la scossa di magnitudo 7.4 ha fatto sgretolare palazzi, fermato la produzione di chip avanzati e causato almeno 9 morti e oltre 1000 feriti. Sono decine i dispersi mentre proseguono le operazioni di soccorso e le ricerche.

Il sisma è stato localizzato a 18 km a sud-est di Hualien City, a circa 155 km a sud della capitale Taipei, ad una profondità di 34,8 km. Una Dopo la prima scossa ne sono state registrate altre 58 di assestamento, nove delle quali misurate tra magnitudo 5 e 6, mentre altre due hanno superato la magnitudo 6.

Più di 100 persone sono rimaste invece isolate dopo il sisma. Altre 46 mancano all'appello. Numerosi abitanti di Hualien hanno trascorso la notte all'aperto a causa dei danni provocati dal terremoto alle abitazioni o ai crolli che hanno travolto intere palazzine.

Anche l'aeronautica militare di Taiwan ha dovuto fare i conti con il sisma, a causa del quale 6 jet da combattimento F-16 sono rimasti danneggiati in modo lieve in una delle basi principali della città da cui spesso decollano per controllare eventuali incursioni degli aerei cinesi. Secondo le autorità, però gli F-16 "torneranno preso in servizio".