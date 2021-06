Tragedia in Svizzera, dove una donna di 39 anni alla guida di un grosso Suv Audi ha travolto e ucciso con la sua auto il figlio di 14 mesi mentre faceva manovra. È successo ieri nel piccolo centro di Rümikon, nel nord del Paese, al confine con la Germania.

Malgrado l'arrivo tempestivo dei soccorritori, che hanno inviato sul posto anche un'eliambulanza, il bambino non ce l'ha fatta: è morto sul luogo dell'incidente a causa delle gravissime lesioni riportate. Ancora da chiarire l'esatta dinamica di quanto avvenuto, per questa ragione la polizia svizzera ha deciso di aprie un'inchieste. La zona è stata transennata per consentire i rilievi del caso, da parte del pubblico ministero titolare dell'indagine e della Polizia cantonale del'Argovia: da accertare, in particolare, saranno le condizioni con cui la madre si era messa alla guida e l'eventuale assunzione si alcol e droghe che – se verrà riscontrata – potrebbe avere importanti conseguenze giudiziarie. I familiari del bambino, compresa ovviamente la madre, sono assistiti da un team di psicologi.