Sull’aereo strana puzza in volo, costretto ad atterraggio di emergenza: “Odore di uova marce”

Il caso sul volo EasyJet partito dall’aeroporto di Dalamanni, in Turchia, e diretto a Edimburgo, in Scozia. Il comandante costretto a invertire la rotta e a effettuare un atterraggio di emergenza in Bulgaria. La compagnia aerea ha confermato lo scalo di emergenza parlando di un generico problema tecnico al velivolo che purtroppo non è stato possibile risolvere.

Una strana puzza nel bel mezzo di un volo di linea EasyJet ha costretto il comandante a virare la rotta e a effettuare un atterraggio di emergenza. E accaduto martedì sera sul volo EZY3282 partito dall'aeroporto di Dalamanni, in Turchia, e diretto a Edimburgo, in Scozia. L'aereo era decollato normalmente dopo aver imbarcato tutti i passeggeri ma quando ero era già sopra i cieli della Serbia, a bordo del velivolo i viaggiatori hanno iniziato ad avvertire uno strano odore.

"C'era puzza di uova marce, era disgustoso" hanno raccontato alcuni dei Passeggeri al quotidiano locale STV News. Erano trascorse poco più di due ore di volo quando l'aereo ha fatto inversione di rotta sopra la Serbia e si è diretto in Bulgaria dove è atterrato per uno scalo di emergenza all'aeroporto di Sofia.

Qui per i passeggeri è iniziato un calvario perché i piloti e l'equipaggio avevano già consumato tutte le ore di volo previste per la giornata per cui è stato necessario inviare un altro aereo da Londra Gatwick per recuperare le famiglie e tutti i viaggiatori.

La compagnia aerea ha confermato lo scalo di emergenza parlando di un generico problema tecnico al velivolo che purtroppo non è stato possibile risolvere. EasyJet ha spiegato di aver messo a disposizione di viaggiatori delle stanze d'albergo. Alcuni di questi però hanno confermato di avere rifiutato l'offerta e di aver dormito sul pavimento dell'Aeroporto a causa dei disagi che il viaggio verso le strutture ricettive avrebbe causato.

"Il volo EZY3282 da Dalaman a Edimburgo è stato dirottato ieri a Sofia per precauzione a causa di un problema tecnico. Poiché i tecnici non sono riusciti a risolvere il problema, il volo è stato ritardato durante la notte ed è stato predisposto un aereo sostitutivo per proseguire il volo verso Edimburgo" ha spiegato la compagnia aerea aggiungendo: "La sicurezza e il benessere dei nostri clienti e dell'equipaggio sono la massima priorità per easyJet. Abbiamo fatto tutto il possibile per ridurre al minimo l'impatto del dirottamento, garantendo sistemazione in hotel, pasti e trasferimenti a tutti i clienti e abbiamo anche informato un piccolo numero di clienti che avevano organizzato il trasporto autonomamente che sarebbero stati rimborsati. Ci scusiamo per l'inconveniente"