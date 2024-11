video suggerito

Patto suicida tra madre e figlia di 10 anni: bimba in overdose, madre fugge spaventata. Arrestata negli USA La 37enne americana Brittney Leigh Hensley deve rispondere di abusi su minore. Lo scorso luglio avrebbe convinto e permesso alla figlia di avvelenarsi nell’ambito di una sorta di “patto suicida” come hanno spiegato le autorità dello Stato USA del Mississippi. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una 37enne americana è stata arrestata dopo aver presumibilmente stretto un ‘patto suicida' con la figlia di 10 anni e aver consentito alla bambina di tentare il suicidio. La piccola ha avuto un'overdose e, a quel punto, Brittney Leigh Hensley è fuggita dallo Stato del Mississippi. I fatti risalgono allo scorso luglio. Nei giorni scorsi, è stata fermata dalle forze dell'ordine in Alabama e accusata di abuso su minori.

Gli agenti del dipartimento di polizia di Ocean Springs, nel Mississippi, sono intervenuti poco prima delle 18:30 del 6 luglio in seguito alla segnalazione di una bambina priva di sensi presso il motel Studio 6, dove Hensley e sua figlia vivevano. Nel frattempo, la donna si era già data alla fuga. Secondo il Biloxi Sun Herald, i paramedici hanno trasportato la bambina in un ospedale locale per le cure, dove fortunatamente ha ripreso conoscenza.

‘Aveva stretto una sorta di patto suicida con sua figlia', ha spiegato il capo della polizia di Ocean Springs, Ryan Lemaire. ‘Quando si è accorta che sua figlia non si svegliava, lei ha iniziato a dare di matto'. La polizia sospettava che la donna fosse fuggita in Alabama, dove aveva dei parenti.

La donna è stata arrestata lo scorso 15 ottobre e presa in custodia dal dipartimento di polizia di Huntsville con un mandato di cattura per abuso su minori e avvelenamento. Successivamente, è stata trasferita in un carcere della contea di Jackson, nel Mississippi. Secondo i documenti del tribunale, Hensley è detenuta con una cauzione fissata a 500.000 dollari. Non è chiaro se abbia un avvocato.