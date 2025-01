video suggerito

Studente di 18 anni accoltella e uccide due persone in una scuola in Slovacchia Uno studente di 18 anni ha ucciso a coltellate 2 persone in una scuola nella città di Spisska Stara Ves, nel distretto di Kezmarok in Slovacchia orientale. Il giovane si è dato alla fuga ma è stato arrestato poco dopo dalla polizia. Secondo i media locali, le vittime sarebbero la preside dell'istituto e una studentessa.

A cura di Eleonora Panseri

Polizia slovacca – Immagine di repertorio.

Uno studente di 18 anni ha ucciso a coltellate 2 persone in una scuola nella città di Spisska Stara Ves, nel distretto di Kezmarok in Slovacchia orientale. Secondo quanto riporta la stampa locale, l'attacco ha avuto luogo intorno alle 13.

A quanto si apprende, lo studente avrebbe aggredito e colpito un insegnante e due suoi compagni di classe. Il ragazzo si era poi dato alla fuga ma, come riportato dalle autorità, è stato arrestato poco dopo. Secondo il sito tvnoviny.sk, le vittime sono la preside dell'istituto, un liceo, e una studentessa. Si contano anche diversi feriti.

"Sono stati confermati due morti e un numero imprecisato di altri feriti", ha riportato una portavoce delle forze dell'ordine, come si legge sul quotidiano slovacco Aktuality. Subito dopo il fatto la polizia aveva annunciato la ricerca del ragazzo in fuga.

Le forze dell'ordine di Prešov hanno poi riferito: "Uno studente di 18 anni sospettato di aver commesso un grave crimine a Spišská Stará Ves è stato arrestato subito dopo l'incidente".

La polizia ha arrestato l'aggressore, che aveva ancora il coltello poco dopo le 14, circa un'ora dopo l'intervento dei servizi di emergenza. Secondo fonti di Aktuality, il 18enne non sarebbe ferito.

Sul luogo in cui è avvenuto l'accoltellamento è intervenuto anche il sindaco della città, Ján Kurňava, ma non ha rivelato ulteriori dettagli. "Non posso riferire nulla di ufficiale in questo momento, non voglio diffondere il panico", ha detto ad Aktuality.

Il ministro dell'Interno slovacco, Matus Sutaj Estok, ha condannato con un post su Facebook "l'attacco di un alunno che ha accoltellato un'insegnante e i suoi compagni", ha espresso le condoglianze ai familiari delle vittime e ha fatto sapere di essere partito per recarsi sul posto.

L'attacco è avvenuto in una cittadina che si trova vicino al confine con la Polonia, a circa 280 chilometri a nord-est della capitale Bratislava.

Nel 2020 un insegnante era stato ucciso in un attacco a coltellate in una scuola elementare nella Slovacchia centrale, era stato il primo attacco violento di questo tipo in una scuola del Paese.

In aggiornamento.