Studente 14enne accoltella l’insegnante in pieno volto, poi fugge: caccia all’aggressore in Francia

Un ragazzino di 14 anni ha accoltellato l’insegnante di musica in pieno volto ed è poi fuggito. Le forze dell’ordine stanno cercando lo studente attualmente irreperibile. La docente 66enne, invece, è stata ricoverata in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Un'insegnante è stata accoltellata da uno studente di 14 anni attualmente in fuga. Il tutto è avvenuto a sud di Strasburgo e le ricerche sono ancora in corso. L'emittente Bfmt-Tv ha riferito che l'aggressione si è verificata presso la scuola media Robert Schuman di Benfeld, nella regione del Basso Reno.

Lo studente 14enne che ha aggredito la docente è attualmente in fuga. Si tratterebbe di un ragazzo affidato a una struttura per ragazzi in difficoltà. L'insegnante è stata ricoverata in condizioni di salute relativamente gravi. Gli altri studenti invece sono stati evacuati con i loro insegnanti in attesa di disposizioni da parte delle autorità che sono intervenute nell'istituto scolastico.

La docente accoltellata insegna musica nel liceo francese di Benfeld e ha 66 anni. La donna è stata colpita al volto ma non sarebbe in pericolo di vita. Il movente dell'aggressore resta al momento sconosciuto mentre le forze dell'ordine indagano per mettersi sulle sue tracce. L'istituto è statale e conta circa 800 allievi.

Gli studenti sono stati condotti nella palestra dell'istituto e sono in attesa di tornare a casa con le famiglie, informate dalla direzione su quanto accaduto. Nel frattempo le autorità hanno effettuato i rilievi del caso e sentito i compagni di classe del 14enne in fuga per cercare di ricostruire la vicenda.