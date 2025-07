Strage in un mercato di Bangkok: cinque morti, tutte guardie di sicurezza, il killer si suicida

Cinque persone sono state uccise in una sparatoria al mercato Or Tor Kor di Bangkok. Il killer, un cittadino thailandese con precedenti contrasti con le guardie del mercato, si è suicidato. Due persone sono rimaste ferite. Indagini in corso.

Tragedia nel cuore di Bangkok, capitale della Thailandia. Cinque persone sono state uccise questa mattina in una sparatoria avvenuta all’interno del mercato alimentare Or Tor Kor, uno dei più noti della città. L’autore dell’attacco, identificato come un cittadino thailandese, si è tolto la vita subito dopo aver aperto il fuoco.

Secondo quanto riferito dalla polizia locale, quattro delle vittime erano guardie di sicurezza impiegate all’interno del mercato, mentre la quinta persona era un lavoratore del posto. Due venditori sono rimasti feriti e sono attualmente ricoverati in ospedale. Le loro condizioni non sono state rese note.

Il tenente di polizia Siam Boonsom ha dichiarato ai media locali che il sospettato aveva avuto in passato delle dispute con il personale della sicurezza del mercato, ma ha escluso qualsiasi legame tra la sparatoria e le tensioni geopolitiche attualmente in corso tra Thailandia e Cambogia.

L’Or Tor Kor Market è un punto di riferimento per residenti e turisti, rinomato per la qualità dei suoi prodotti freschi, tra cui frutta e frutti di mare. L’attacco ha scosso profondamente l’opinione pubblica, riaprendo il dibattito sulla diffusione delle armi nel Paese.

La Thailandia ha uno dei tassi di possesso di armi più alti del sud-est asiatico. Sebbene le sparatorie di massa siano relativamente rare, negli ultimi anni il Paese ha assistito a diversi episodi sanguinosi. Tra questi, si ricordano la sparatoria del 2023 in un centro commerciale di lusso a Bangkok, dove un quattordicenne uccise due persone e ne ferì altre cinque, e l’attacco del 2022 in un asilo nel nord-est del Paese, dove un ex poliziotto massacrò 37 persone, la maggior parte delle quali bambini. Nel 2020, un soldato uccise 29 persone nella città di Nakhon Ratchasima.

Le autorità thailandesi hanno aperto un’inchiesta per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e per valutare eventuali responsabilità nella gestione della sicurezza del mercato.