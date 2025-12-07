Strage in discoteca a Goa (India): almeno 25 morti in un incendio notturno, tra le vittimi anche turisti

Esteri
Strage in discoteca a Goa (India): almeno 25 morti in un incendio notturno, tra le vittime anche turisti

Incendio in un nightclub di Goa: almeno 25 morti, molti intrappolati nel seminterrato. Aperta un’inchiesta sulla sicurezza del locale e sulle eventuali negligenze.
A cura di Davide Falcioni
Almeno 25 persone sono morte in un incendio divampato la scorsa notte all’interno del locale Birch by Romeo Lane, un ristorante e nightclub molto frequentato ad Arpora, nel nord di Goa, in India. Tra le vittime risultano sia lavoratori del club sia svariati turisti, ma il processo di identificazione è ancora in corso.

Il rogo si è originato intorno a mezzanotte, probabilmente dal primo piano della struttura, per poi estendersi rapidamente a tutto l’edificio. Le fiamme hanno reso impossibile la fuga a chi si trovava nei locali sotterranei, privi di uscite di sicurezza e rapidamente saturi di fumo. Secondo una prima ricostruzione delle autorità, molti dipendenti del locale, rimasti bloccati nel seminterrato, sarebbero morti per soffocamento. In base alle prime informazioni, anche alcuni clienti sarebbero finiti nella stessa area nel tentativo di mettersi al riparo, rimanendo intrappolati.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per ore per arginare le fiamme e raggiungere i superstiti. Le immagini diffuse nelle ore successive mostrano una struttura completamente devastata, con la facciata ridotta a un guscio annerito.

Il primo ministro di Goa, Pramod Sawant, ha definito la giornata “profondamente dolorosa” e ha annunciato l’apertura di un’inchiesta per chiarire cause e responsabilità. Il governatore ha assicurato che ogni eventuale negligenza sarà perseguita con fermezza. Il primo ministro indiano Narendra Modi ha espresso cordoglio, definendo la tragedia “sconvolgente”.

Goa, ex colonia portoghese affacciata sul Mar Arabico, è una delle mete turistiche più celebri dell’India, nota per la vita notturna, le spiagge e l’atmosfera rilassata. Nel primo semestre dell’anno lo stato ha accolto circa 5,5 milioni di visitatori, compresi oltre 270 mila stranieri. La notizia dell’incendio ha così alimentato nuove preoccupazioni sulla sicurezza dei locali notturni. La vulnerabilità agli incendi in India resta un problema strutturale: edifici non a norma, scarsa vigilanza e fughe di sicurezza inadeguate rendono frequenti incidenti mortali. Negli ultimi mesi, infatti, roghi in strutture ricettive e locali pubblici hanno causato decine di vittime in diverse città.

Esteri
