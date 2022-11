Squalo insegue donna che fa il bagno su una spiaggia famosa: bagnanti filmano tutto È accaduto nei pressi della Kite Beach, nota per il kitesurf, a Dubai. Il filmato è diventato virale su TitTok. La nuotatrice elogiata dagli utenti: “Ha fatto la cosa perfetta non agitandosi”.

Stavano facendo tranquillamente il bagno, quando è apparso uno squalo. Il raro avvistamento è avvenuto su una famosa spiaggia di Dubai. Il pescecane è stato filmato mentre nuotava molto vicino alla Kite Beach, nota per il kitesurf: mentre un bagnino spinge le persone fuori dall'acqua, si vede una donna nuotare da sola più a largo.

A quel punto lo squalo le si avvicina e la gente lo fissa con orrore. Si vede il bagnino che cerca disperatamente di avvisare, sbracciandosi, la bagnante di quanto stava accadendo. Quando la donna capisce la minaccia imminente, si sposta lentamente di lato prima di nuotare lontano. Oltre allo squalo, si vede anche un uomo che nuota in prossimità dell'animale, chiaramente non si rende conto di cosa sta accadendo finché non si avvicina alla riva.

L'incidente è stato condiviso con TikTok e ha ricevuto oltre sette milioni di visualizzazioni, con molti che hanno elogiato l'approccio della nuotatrice e hanno affermato quanto sia "fortunata". "Anche queste cose accadono", ha scritto un turista russa nel suo video, chiaramente scioccata dal terrificante incontro.

Un utente ha detto: “Ha fatto la cosa perfetta non agitandoti". I complimenti sono tutti per la nuotatrice: "La cosa migliore che puoi fare è non farti prendere dal panico".

Altri sono rimasti scioccati dalla risposta apparentemente rilassata dei bagnanti a riva, con una persona che resta in piedi nell'acqua nonostante lo squalo fosse a pochi metri di distanza. "Anche se non è successo nulla di grave, penso che la reazione sia dei bagnanti che degli osservatori non abbia trasmesso la gravità della situazione", ha scritto un altro utente.