Spari vicino alla Casa Bianca, uccisi due soldati della Guardia Nazionale: fermato un sospettato

Due membri della Guardia Nazionale sono morti in una sparatoria vicino alla Casa Bianca, negli Stati Uniti. Arrestato un sospettato, sarebbe ferito. Trump è stato subito informato: si trova in Florida.

Paura vicino alla Casa Bianca, negli Stati Uniti. Due membri della Guardia Nazionale sono morti in una sparatoria. La polizia metropolitana ha scritto su X di evitare l'area, ma tutto sarebbe sotto controllo. La Guardia Nazionale non ha per il momento commentato la vicenda e le circostanze della sparatoria non sono ancora chiare.

Stando alle notizie giunte finora, ci sarebbe l'arresto di un sospettato. Subito sono intervenuti i soccorso: purtroppo i due soldati della Guardia Nazionale colpiti dai proiettili erano apparsi già "in condizioni critiche". La terza persona ferita sarebbe l'arrestato.

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, i due soldati della Guardia Nazionale avrebbero aperto il fuoco contro l'aggressore prima di essere stati colpiti. Al momento però non è chiaro se i soldati sarebbero intervenuti per evitare una sparatoria verso altre persone o se fossero stati loro il bersaglio dei colpi. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso. Sul posto ci sono anche gli agenti del Federal Bureau of Investigation (Fbi). Il direttore dell'agenzia, Kash Patel, in un post su X aveva scritto: "Preghiamo per le vittime, e vi aggiorneremo una volta che avremo più informazioni". Poi purtroppo la notizia dei due decessi. Resta ancora sconosciuto il movente della sparatoria, lo afferma il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance.

Leggi anche Isolano 85enne vicina di casa per sottrarle il patrimonio di 3 milioni di euro: arrestate due donne a Catania

Intanto subito era stato informato il presidente Usa Donald Trump. Lo ha dichiarato la portavoce Karoline Leavitt in un comunicato: "La Casa Bianca è a conoscenza della situazione e la sta monitorando attivamente". Precisando che il presidente si trova in Florida. Trump su Truth aveva scritto: "Anche l'animale che ha sparato ai due membri della Guardia Nazionale è gravemente ferito, ma in ogni caso pagherà un prezzo molto alto. Dio benedica la nostra Grande Guardia Nazionale e tutte le nostre forze armate e di polizia. Queste sono persone davvero fantastiche. Io, in qualità di Presidente degli Stati Uniti, e tutti coloro che sono associati all'Ufficio della Presidenza, sono con voi!".

A dare la notizia delle morte in ospedale dei due soldati è stato il governatore del West Virginia Patrick Morrisey: "È con profondo dolore che confermiamo che entrambi i membri della Guardia Nazionale del West Virginia, colpiti oggi a Washington sono deceduti a causa delle ferite riportate". E ha aggiunto: "Questi coraggiosi cittadini hanno perso la vita al servizio del loro Paese. Siamo in costante contatto con le autorità federali mentre le indagini proseguono. Tutto il nostro Stato è vicino al dolore delle loro famiglie, dei loro cari e della comunità della Guardia Nazionale. Il West Virginia non dimenticherà mai il loro servizio né il loro sacrificio, e chiederemo la piena responsabilità per questo atto orribile".

Pochi minuti dopo gli spari la Federal Aviation Administration (Faa) ha sospeso brevemente tutti i voli diretti al Ronald Reagan Washington National Airport. Un portavoce dell'agenzia ha dichiarato alla Cnn che la Faa ha effettivamente fermato le partenze per 19 minuti nell'area a causa dell'elicottero medevac (adibito al trasporto medico specializzato) collegato alla sparatoria. Poco dopo la circolazione aerea è stata ripresa.

Articolo in aggiornamento