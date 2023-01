Sparatoria vicino ristorante in Florida durante le riprese di un video di French Montana: 10 feriti Sparatoria in Florida nella notte: 10 persone sono rimaste ferite nei pressi di un ristorante di Miami Gardens mentre erano in corso le riprese di un video musicale del rapper French Montana. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

È di almeno dieci feriti il bilancio di una sparatoria verificatosi nelle scorse ore in Florida, Stati Uniti. Colpi sono stati esplosi nei pressi di un ristorante a Miami Gardens, il famoso The Licking, dove erano in corso le riprese dell'ultimo video musicale del rapper French Montana.

I numeri precisi, tuttavia, restano ignoti. Al momento le forze dell'ordine hanno specificato al Miami Herlad che i feriti sono 10 ma il bilancio potrebbe salire. Indagini in corso per ricostruire la dinamica di quanto successo.

Secondo le prime informazioni a disposizione, tutto avrebbe avuto inizio dalla discussione tra due gruppi rivali. All'una di questa notte, ora locale, la polizia non aveva segnalato alcun decesso o arresto, ma uno dei feriti verserebbe in condizioni critiche.

Secondo il capo della polizia di Miami Gardens, Delma Noel-Pratt, si pensa sia un "episodio isolato".

Presente sulla scena, oltre al rapper French Montana, anche il video creator Ced Mogul, che ha raccontato a NBC 6 che durante le riprese del video uno dei presenti è stato derubato di un Rolex e di un telefono cellulare, e da lì le cose sono precipitate.

Sul proprio canale Instagram ha anche pubblicato una foto insieme al rapper scattata solo un'ora prima della sparatoria.

Secondo quanto riportato sui social media, tra coloro che sono stati colpiti ci sarebbero il rapper di New Orleans Rob49 e la guardia del corpo di French Montana, ma mancano conferme.

Al Jackson Memorial Hospital si sono radunati i parenti delle vittime che hanno aspettato pazientemente durante la notte sperando in notizie positive.

In aggiornamento.