Sparatoria sul lungomare a Hollywood durante il Memorial Day, 9 feriti: tra loro anche bambini Dopo una sparatoria, 9 persone sono rimaste ferite sul lungomare di Hollywood. Nessuna di loro sarebbe in pericolo di vita. Una persona è stata fermata dalla polizia locale che sta indagando alla ricerca di altri complici.

A cura di Gabriella Mazzeo

Nove persone, tra cui 5 adulti, 3 bambini e un adolescente, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta sul lungomare di Hollywood, in Florida, nella serata di ieri. Secondo la polizia, tutto sarebbe nato a causa di una rissa tra due gruppi di persone. L'esplodere degli spari, ha provocato un fuggi fuggi generale tra la folla assiepata per le celebrazioni del Memorial Day. I feriti non sarebbero in pericolo di vita. Una persona sarebbe stata tratta in arresto.

Una delle persone ferite è stata operata in ospedale ma è fortunatamente fuori pericolo. Nel mentre, la polizia sta cercando altri complici della sparatoria. Migliaia di persone si trovavano sul lungomare poco prima della rissa. "Per noi è davvero un peccato che cittadini rispettosi della legge possano temere un gruppo di criminali durante le celebrazioni sulle nostre spiagge" ha asserito il capo della polizia Chris O'Brien che ha poi sottolineato che sul luogo della sparatoria sono stati visti diversi ragazzi discutere animatamente. Uno di loro avrebbe estratto la pistola, iniziando a sparare.

I video di quanto accaduto sono stati pubblicati sui social network. Nei filmati diffusi su Twitter si vedono le squadre mediche di emergenza fornire soccorso ai feriti. Il sindaco di Hollywood, Josh Levy, ha espresso la sua gratitudine per paramedici e poliziotti intervenuti sul posto. "Ringrazio i soccorritori, i medici e gli infermieri intervenuti sul luogo della sparatoria. Hanno risposto prontamente e immediatamente nell'interesse delle persone".

Hollywood Beach resta una popolare destinazione balneare a circa 17 chilometri a sud di Ford Lauderdale e 32 chilometri a nord da Miami. La zona è frequentata da migliaia di turisti durante tutto l'anno. Il numero dei visitatori aumenta per il Memorial Day, giorno in cui si ricordano i militari caduti in guerra.