Studente spara a scuola a Graz, è strage in Austria: almeno 10 morti e decine di feriti tra studenti e docenti L’allarme è partito intorno alle 10 di martedì 10 giugno quando nell’istituto scolastico sono stati sentiti diversi colpi di arma da fuoco. Sul posto è scattata una massiccia operazione di polizia. Il Ministero dell’Interno austriaco ha confermato diverse vittime e secondo i media locali ci sarebbero almeno 10 morti. Tra di loro l’attentatore poi trovato morto in bagno: si sentiva vittima di bullismo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

Sparatoria oggi in una scuola di Graz, in Austria, dove uno studente ha aperto il fuoco in classe facendo una strage. Sul posto è scattata una massiccia operazione di polizia dopo l’allarme, partito intorno alle 10 di martedì 10 giugno quando nell’istituto scolastico sono stati sentiti diversi colpi di arma da fuoco. Diverse persone sono state colpite nelle aule dove si sono barricati studenti e docenti e si registrano morti e feriti sia tra alunni che tra insegnanti. Il Ministero dell'Interno austriaco ha confermato diverse vittime e secondo il sindaco l'attentatore sarebbe tra queste. Secondo il quotidiano locale Kronen Zeitung, almeno 10 persone morte nella sparatoria della scuola di Graz, e decine ferite: tra le vittime otto studenti e un adulto oltre all'attentatore.

Il sindaco di Graz: "Tragedia terribile"

"Tragedia terribile" ha dichiarata il sindaco di Graz. Sul posto sono state fatte convergere numerose forze di polizia e agenti speciali oltre agli elicotteri. "Un'operazione di polizia è attualmente in corso in Dreierschützengasse a Graz. Al momento sono impegnate numerose unità di polizia e l'unità speciale Cobra" ha spiegato la polizia locale dopo l'allarme. "Il motivo dell'operazione sono stati degli spari uditi nell'edificio" hanno aggiunto le forze dell'ordine chiedendo ai cittadini di evitare la zona delle operazioni. Secondo le informazioni fornite dal quotidiano "Krone", il pronto soccorso dell'ospedale di Graz è in ginocchio dopo essere staro sommerso dall'arrivo di feriti a seguito della sparatoria.

L'attentatore si considerava vittima di bullismo, si è ucciso in bagno

L'allarme nella scuola poco dopo le 10 quando sono stati uditi degli spari, un testimone ha riferito di almeno 20 colpi. Secondo i media locali, un giovane si sarebbe presentato armato a scuola aprendo il fuoco in due aule. Il presunto autore della strage sarebbe stato poi trovato morto in uno dei bagni. Si tratterebbe di uno studente che a quanto pare si considerava vittima di bullismo. Il quotidiano Krone ha potuto parlare con il marito di un'insegnante barricata in classe con i suoi studenti: ha riferito di aver sentito diversi colpi d'arma da fuoco.

L'edificio è stato sottoposto a una meticolosa perquisizione da parte delle forze dell'ordine, quindi evacuato man mano e dichiarato sicuro."La scuola è stata evacuata e tutti sono stati condotti in un punto di incontro sicuro" ha spiegato la Polizia della Stiria alle 11 30, aggiungendo che "La situazione ora è sicura e non si prevedono ulteriori pericoli".