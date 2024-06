Sparatoria in un parco acquatico negli USA: 9 feriti, tra cui 2 bambini, morto suicida l’aggressore Paura in un parco acquatico a Rochester Hills nel Michigan, USA, a circa 50 chilometri da Detroit, dove un uomo ha aperto il fuoco ferendo 9 persone, tra cui due bambini. Uno di loro è stato colpito alla testa. L’aggressore si è poi suicidato. Pare non avesse legami noti con le vittime. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Paura ieri al Brooklands Plaza Splash Pad park, parco acquatico di Rochester Hills nel Michigan, USA, a circa 50 chilometri da Detroit. Nove persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite in una sparatoria consumatasi all'interno della struttura. Stando a quanto riferito dallo sceriffo della contea di Oakland, Michael Bouchard, in una conferenza stampa, una delle vittime, un bambino di 8 anni, è stato colpito alla testa ed è ricoverato attualmente in ospedale in condizioni critiche, mentre l'altro minore, di 4 anni, colpito a una coscia, è stato stabilizzato in ospedale.

Una terza vittima, una donna di 39 anni con ferite all'addome e alla gamba, è in condizioni critiche, ha aggiunto lo sceriffo, spiegando che "queste tre vittime sono imparentate". Tra gli altri feriti, di età compresa tra i 30 e 78 anni, una coppia di coniugi e un impiegato comunale.

L'uomo sospettato della sparatoria si è poi ucciso in una casa nella vicina Shelby Township, ha detto Bouchard, riferendo che la sua identità non è ancora nota.

Stando a quanto ricostruito, poco dopo le 17:00, un uomo armato si è avvicinato al Brooklands Plaza Splash Pad, è sceso dal suo veicolo e ha aperto il fuoco, apparentemente in maniera indiscriminata. Il sospettato ha usato una pistola semiautomatica, sembra aver ricaricato almeno due volte e ha sparato circa 28 colpi, ha aggiunto Bouchard. L'uomo pare non avesse alcun legame noto con le vittime e gli inquirenti sono a lavoro per capire perché l'aggressore, che per altro non vive a Rochester Hills, abbia commesso tale gesto. La governatrice del Michigan, Gretchen Whitmer, ha scritto su X: "Ho il cuore spezzato nell'apprendere della sparatoria a Rochester Hills. Continuiamo a monitorare la situazione".

Negli Stati Uniti quest'anno si sono verificate più di 215 sparatorie di massa, secondo il Gun Violence Archive, che definisce tali le sparatorie in cui quattro o più persone vengono ferite o uccise.